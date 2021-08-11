Лишь 1% украинцев считают себя средним классом

Лишь 1% украинских домохозяйств относят себя к представителям среднего класса.
Об этом говорится в данных отчета «Самооценка домохозяйств уровня своих доходов за 2020 год». Отмечается, что отчет Госстата составили на базе данных выборочного исследования материальных условий домохозяйств.
Как оценили свое состояние украинцы:
В ответ на вопрос о доходе, который позволяет считать себя представителем среднего класса, 71,3% назвали сумму свыше 22 тыс. грн в месяц.
При этом в категории «состоятельных» стоит прочерк, то есть к богатым себя причисляют менее 0,1% украинцев.
Динамика и прогнозы. Лишь 1,6% домохозяйств считают, что за последние 12 месяцев их материальное положение улучшилось, 4,4% – скорее улучшилось, 43,6% – осталось без изменений, 29,2% – скорее ухудшилось, 21,2% – ухудшилось.
В то же время лишь 7,1% домохозяйств считают, что их материальное положение в следующие 12 месяцев улучшится, 47,4% – считают, что материальное положение останется без изменений, 44,3% – ухудшится, 1,2% – не смогли ответить на счет прогноза относительно материального состояния.
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