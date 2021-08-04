Украина выполнила 90% требований МВФ - Марченко

МФВ требует дальнейшего прогресса в реализации реформ в Украине, а миссия Фонда планирует проверить результат их внедрения.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал министр финансов Сергей Марченко.

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В коммуникациях президента с исполнительным директором ведомства Кристалиной Георгиевой чиновник увидел положительную составляющую.

«Я считаю, что в этой коммуникации были четкие сигналы. Фонд выразил видение прогресса в выполнении реформ, и также был анонсирован приезд миссии», — добавил чиновник.

Реформирование судебной банковской системы — движение навстречу надеждам МВФ. Все ради выполнения программы, а не получения дополнительного финансирования.

«Мы приняли решение о запуске судебной реформы, были изменения в банковской системе, и по другим показателям также был достигнут весьма существенный прогресс. То есть мы делаем свое дело, выполняя „маяки“, которые предусмотрены программой», — пояснил Марченко.

Миссии МВФ бояться не стоит, считает министр, ведь, по его мнению, основные пункты программы выполнены на 90%.

«Закон о Высшем совете правосудия, разведение налоговой и таможенной служб как двух отдельных юридических лиц, тарифные вопросы, банковская деятельность… Это учитывая, что программа еще не завершена. Осталось несколько вопросов», — добавил главный финансист страны.

Наводят порядок сейчас с декларированием представителей Конституционного Суда.

«У нас остались проблемы, которые были созданы Конституционным судом, и сейчас идет дискуссия, каким образом этот вопрос должен быть урегулирован», — сказал Марченко. В Верховной Раде уже приняли решение о наказании тех, кто безответственно отнесся к декларированию доходов.

Аудиторская служба еще проводит аудит средств Сovid-фонда. «С технической точки зрения, мы считаем, что этот пункт Фонд уже воспринял», — подытожил министр.