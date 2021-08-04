Столичным водителям в июле выписали штрафов за неоплаченную парковку на более чем 600 тыс. грн

В июле водители Киева заплатили за почасовую парковку более миллиона гривен. Однако инспекторы города также выписали 914 штрафов за неоплаченную парковку на сумму более 600 тысяч гривен.

Об этом сообщает Департамент информационно-коммуникационных технологий.

В приложении «Киев цифровой» водители могут получать оповещения о штрафах, просматривать суть нарушения и доказательную базу, безналично платить штрафы и загружать квитанции об оплате.

Оплата почасовой парковки на стоянках, принадлежащих городу, также осуществляется в приложении «Киев Цифровой». Перед использованием приложения необходимо убедиться, что автомобиль припаркован без нарушений правил дорожного движения на муниципальном паркинге с соответствующим парковочным знаком.

Чтобы оплатить парковку, нужно:

указать номер авто;

проверить, что номер парковки в приложении соответствует номеру на парковочном знаке на улице. В приложении «Киев Цифровой» площадка определяется автоматически по геолокации. Кроме того, ее можно выбрать самостоятельно на карте паркплощадок города;

нажать «Начать парковку» (включается отсчет времени);

нажать «Завершить парковку», как только авто покинет парковку. Ведь оплата начисляется именно за то время, сколько длилась парковка в приложении.

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