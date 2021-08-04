Общий долг по уплате ЕСВ у ФЛП уменьшился

На 7,2% уменьшился общий долг ФЛП по уплате единого социального взноса. Если в начале года 769 & #8201;053 ФЛП были должны государству 12,5 млрд гривен, то по состоянию на июль — 11,6 млрд.
Об этом говорят данные Опендатабот.
Читайте также: Налоги для ФЛП в 2022 году вырастут: сколько заплатят предприниматели
Единый социальный взнос — это отчисления на общегосударственное социальное страхование. Ежемесячные выплаты ЕСВ являются обязательными для каждого ФЛП, независимо от того, к какой группе тот относится.
Какие задолженности имеют ФЛП:
Инфографика: Опендатабот
С начала 2021 года количество ФЛП в Украине выросло на 57 509: в январе их насчитывалось 1 900 012, а сейчас — 1 957 521.
“Какими темпами рос долг ФЛП в прошлые годы – неизвестно, поскольку до начала 2021-го Государственная налоговая служба не считала ЕСВ налогом и не публиковала информацию о нем в формате открытых данных. С февраля 2021, однако, данные о задолженностях по уплате единого социального взноса выкладываются ежемесячно”, – сообщили в Опендатабот.
Кстати, о зарплатах, налогах и пенсиях мы также пишем в телеграм-канале Finance_ukr подписывайтесь, чтобы следить за главными законодательными изменениями!
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине можно будет расплачиваться за покупки биткоинами, – замглавы Минцифры3 ч. назад - 376 4
Шмыгаль назвал условие для повышения пенсий украинцев в два разаВчера, 16:09 - 903 3
Как правильно выбирать компанию по поиску работыВчера, 15:08 - 246 2
Что делать, когда нашел потерянную вещьВчера, 10:41 - 2958 2
Украинки могут выходить на пенсию в 50 лет и даже раньшеПозавчера, 16:40 - 4059 2
Родня и завещание: кто может претендовать на наследствоВчера, 20:04 - 16026 1
Как определить границы земельного участкаВчера, 12:30 - 2660
Может ли выписка со счета быть надлежащим доказательством задолженности по кредитуВчера, 11:15 - 1822
Сколько будут стоить золото, серебро, платина в ближайшие 2 года – прогнозВчера, 18:08 - 1657
10 стран, где продают больше всего битых машин (инфографика)Вчера, 19:00 - 1025 1
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбиту05.08.2021, 11:11 - 427 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 390
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1251 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1395 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 2029 7