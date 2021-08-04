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Общий долг по уплате ЕСВ у ФЛП уменьшился

Общий долг по уплате ЕСВ у ФЛП уменьшился

На 7,2% уменьшился общий долг ФЛП по уплате единого социального взноса. Если в начале года 769 & #8201;053 ФЛП были должны государству 12,5 млрд гривен, то по состоянию на июль — 11,6 млрд.

Об этом говорят данные Опендатабот.

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Единый социальный взнос — это отчисления на общегосударственное социальное страхование. Ежемесячные выплаты ЕСВ являются обязательными для каждого ФЛП, независимо от того, к какой группе тот относится.

Какие задолженности имеют ФЛП:

  • большая часть ФЛП — 49,35% — имеет задолженности от 10 до 100 тысяч гривен;
  • должники же с суммами более 100 000 гривен составляют лишь 0,15% от общего количества.


Инфографика: Опендатабот

С начала 2021 года количество ФЛП в Украине выросло на 57 509: в январе их насчитывалось 1 900 012, а сейчас — 1 957 521.

“Какими темпами рос долг ФЛП в прошлые годы – неизвестно, поскольку до начала 2021-го Государственная налоговая служба не считала ЕСВ налогом и не публиковала информацию о нем в формате открытых данных. С февраля 2021, однако, данные о задолженностях по уплате единого социального взноса выкладываются ежемесячно”, – сообщили в Опендатабот.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров усилил социальные гарантии для родителей, усыновителей и опекунов, которые пребывают в трудовых отношениях, находящихся в отпуске без сохранения заработной платы в связи с уходом за ребенком с инвалидностью или с другим тяжелым заболеванием. Теперь для такой категории трудоспособных граждан обязательной будет уплата единого социального взноса.

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По материалам Finance.UA
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