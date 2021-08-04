Межбанк: понедельник станет показательным днем

Прошлая пятница на валютном рынке прошла позитивно для гривны и доллар подешевел на межбанке до 26,805/26,825 к концу дня. Более того, такое проседание прошло при том, что НБУ всячески сдерживал падение котировок, выкупая валюту по 26,81 и не давая этим курсу обвалиться ниже.

В итоге, участники торгов остались очень оптимистичными по перспективам гривны на понедельник. И сегодня ключевым сигналом для рынка будет дальнейшее поведение котировок.

Если тренд останется на укрепление позиций гривны (в чем не сомневаются многие большие игроки) — то часть потенциальных покупателей начнет выжидать «дна» по курсу и это только еще больше поддержит гривну уже до конца этой недели. Тем более, что впереди период налоговых платежей и дефицит гривны у бизнеса будет только нарастать. И тогда цели на межбанке по доллару с небольшими вариациями сместятся к уровням в 26,65−26,70 гривен на межбанке и 26,60−26,65 на наличном рынке в обменниках финкомпаний.

Правда, карты могут спутать значительные погашения Минфина по гривневым ОВГЗ в среду 11 августа на 11,2 млрд гривен, а также выплата процентов еще по 3 другим выпускам гривневых бумаг. Но скорее всего, основная часть этих средств будет переложена в новые бумаги и нацвалюта может оказаться в опасности только, если НБУ «перестарается» с выкупами доллара на торгах и создаст искусственный дефицит валюты на межбанке.

Если же тренд опять развернется в сторону роста за счет активной покупки валюты импортерами, то спрос на валюту дополнительно резко вырастет за счет тех клиентов, кто хотел ее купить на торгах максимально дешево и кто «испугается» возможного увеличения котировок. Это добавит заработков для спекулянтов, играющих «на страхах» покупателей, но порадует экспортеров, которым сейчас очень хочется заработать не только на больших мировых ценах на агропродукцию и металл, но и на росте котировок. В этом случае, последует постепенный возврат котировок к цели в 27 гривен на межбанке и выше 27,10−27,15 гривен в обменниках финкомпаний.

Поэтому сегодня на межбанке очень показательный день, который во многом сформирует поведение курса доллара на ближайшие дни.

По нашему прогнозу объем операций на межбанке в понедельник будет в пределах до $ 130−155 млн при заключении до 430−580 сделок.

Котировки межбанка, по нашим расчетам, 9 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,70 — 26,90 грн, евро — коридор 31,30 — 31,70 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,78 / 26,80

евро — 31,50 / 31,51

Курсы валют на Межбанке

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