Из всех госпредприятий в Украине только 24% являются прибыльными

Государство владеет 3332 предприятиями, из них 1369 (41%) являются работающими, а среди работающих 802 предприятия являются прибыльными, что составляет 24% от общего количества.

Об этом говорится в публикации SOE Weekly для ЭП согласно мониторингу эффективности управления объектами государственной собственности за первый квартал 2021 года.

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Функцию собственника для этих компаний выполняют 87 субъектов управления. Общие активы государственных предприятий составляют 1653 млрд грн, что на 25 млрд грн больше по сравнению с 1679 млрд грн активов на конец 2020 года.

Общее среднее количество штатных работников составляет 684 000, что на 31 000 меньше по сравнению с 715 000 сотрудников на конец 2020 года.

В первом квартале 2021 года общая прибыль госпредприятий составила 20,6 млрд грн. Для сравнения, по итогам первого квартала 2020 года госпредприятия понесли убытки на 16,1 млрд грн.

Результаты первого квартала основаны только на промежуточной финансовой отчетности, которая не была проверена аудиторами. По результатам годового аудита можно будет получить более достоверную картину, которая может отличаться от той, что была указана в промежуточной финансовой отчетности.