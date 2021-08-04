Украина потратит новый транш МВФ на «подушку безопасности» - Устенко

Украина использует новый транш Международного валютного фонда в размере 2,7 млрд долларов, чтобы стимулировать экономическое развитие в средней и долгосрочной перспективе. На текущее потребление эти деньги не будут тратить.

Об этом рассказал советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко на телеканале «Украина 24».

«Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году. Речь идет об использовании этих средств не на, как говорят, текущее потребление, а об использовании этих средств, чтобы стимулировать экономическое развитие в стране в среднем и долгосрочном промежутке времени. А это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект», — сказал советник Президента.

Как пояснил Устенко, с точки зрения этого дополнительного эффекта, который обеспечивает устойчивый экономический рост, «это означает, что средства можно использовать на проекты, связанные с развитием инфраструктуры, с поддержкой или стимулированием отечественных производителей, например, по поводу машиностроения».

Напомним, МВФ 2 августа утвердил распределение специальных прав заимствования (СПЗ) на поддержку мировой экономики на сумму 650 млрд долларов. Украина в рамках этой программы получит транш в 2,7 млрд долларов уже к концу лета. Его возвращать не нужно, ведь это общее решение для борьбы с последствиями пандемии во всем мире, пишет BBC.

Ожидается, что распределение СПЗ поможет государствам-членам «удовлетворить долгосрочную глобальную потребность в резервах, укрепит доверие и будет способствовать усилению устойчивости и стабильности мировой экономики».

Общее распределение СПЗ вступит в силу 23 августа, в этот день новые СПЗ переведут странам-членам МВФ пропорционально их квотам в Фонде. 2,7 млрд из этой суммы Украина получит «безвозмездно и безусловно».

Справка Finance.ua:

По словам заместителя исполнительного директора от Украины в МВФ Владислава Рашкована, это «хороший подарок для Украины, и мы его получим к 30-летию независимости»;