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Межбанк: курс доллара снова существенно просел

Межбанк: курс доллара снова существенно просел

Пятница на валютном рынке смогла порадовать поклонников нацвалюты. Предложение превышало спрос и даже с учетом выхода Нацбанка с выкупом излишка предложения доллара по 26,81 гривен – за день гривна укрепилась с 26,88/26,90 до 26,805/26,825. Всего НБУ купил за день $71,3 млн. Если бы не действия регулятора – котировки доллара по нашим оценкам к концу дня могли просесть и до 26,70 гривен, а то и ниже.

Ход торгов:
С самого утра предложение превышало спрос и доллар быстро просел со стартовых 26,88/26,90 до 26,855/26,875 гривен к 11 часам и до 26,83/26,85 к полудню. Покупателей было меньше, чем продавцов и многие из крупных экспортеров ожидали реакции Нацбанка.

К 12 часам регулятор вышел с покупкой по 26,81 гривен за доллар и начал достаточно резво скупать валюту уже до самого завершения активной фазы торгов. Этим он остановил проседание котировок и на обед дилеры уже пошли при уровне 26,815/26,835 гривен. Данные котировки с небольшими отклонениями продержались практически до 15 часов. Реальные покупатели были вынуждены ставить свои котировки чуть выше регулятора, а в продавцах особого недостатка не было. Уже к обеду НБУ выкупил порядка $30 млн, а к концу дня эта сумма увеличилась до $71,3 млн.

После ухода Нацбанка предложение еще незначительно превышало спрос и доллар просел до 26,81/26,83 гривен к 16 часам и до 26,805/26,825 к концу сессии.

Главные события 6 августа на валютном рынке:
1) Доллар подешевел с 26,88/26,90 до 26,805/26,825 гривен.

2) Нацбанк выходил сегодня на межбанк практически с середины дня и купил $71,3 млн по 26,81 гривен.

3) Справочный курс НБУ на 12:00 составил 26,8477 гривен, а официальный курс на 9 августа 2021 года установлен на уровне 26,8346 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 26,81 / 26,83
евро – 31,65 / 31,67

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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