Эпоха дешевого газа закончилась - Bloomberg

Закончилась эпоха, когда природный газ был дешевым. Как пишет Bloomberg, спрос на некогда доступное топливо сильно превысил предложение и привел к скачку цен по всему миру.

Агентство признало, что природный газ был в изобилии и недорогим в течение последнего десятилетия. Однако сейчас на фоне прекращения поставок из США в Австралию и повышенного спроса в Азии цены резко взлетели – в Европе, к примеру, с мая 2020 года газовое топливо подорожало на тысячу процентов.

Рост цен на природный газ коснется в результате всех отраслей мировой экономики и усилит риск инфляции. Расходы электростанций и нефтехимической промышленности увеличатся, а значит, потребители получат более высокие счета за электроэнергию и газ – пользоваться стиральной машиной, приготовить ужин и принять горячий душ станет намного дороже. Особенно сильно это ударит по бедным странам вроде Пакистана и Бангладеш – их энергетическая политика заточена под газ, который должен был долгое время оставаться дешевым видом топлива.

Однако мир не перестанет зависеть от этого источника энергии. Многие страны предпочтут использовать газ как более чистое топливо, и отказываются от угля в погоне за сокращением выбросов.