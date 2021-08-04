Украинцы в июле потратили на новые авто $305 млн

В прошлом месяце в Украине зарегистрировали 9 600 новых автомобилей. На покупку этих авто потратили 305 млн долларов.
Об этом сообщает сайт по продаже автомобилей RST.ua.
Кроссоверы и внедорожники составляли 75% от зарегистрированных в июле автомобилей. Дизельными двигателями были оборудованы 23% автомобилей. Средняя цена составила 32 000 долларов, если не учитывать стоимость дополнительного оборудования.
Киев в июле был лидером по количеству зарегистрированных автомобилей. Из столичных автосалонов выехало почти 4 000 авто.
В ТОП-5 регионов вошли Харьков, Днепр, Одесса и Запорожье. Самые дорогие авто покупали в Одессе – там средняя цена превысила 36 000 долларов.
Самой популярной маркой в Украине была Toyota. Украинцы купили более 1 500 таких автомобилей на сумму более 52 млн долларов. Кроссовер Toyota RAV4 стал бестселлером среди моделей и покрыл 7% продаж. Кроме него часто покупали Kia Sportage и Renault Duster.
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