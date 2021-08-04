Huawei отчитался о рекордном падении доходов на фоне санкций США

Китайский техногигант Huawei Technologies отчитался о рекордном падении доходов в первой половине 2021 года (49,56 млрд долл., -30%).
Об этом сообщает Reuters.
При этом за первую половину прошлого года доход Huawei составил 70,18 млрд долл.
Как отмечает Reuters, падение доходов произошло на фоне санкций США, которые вынудили китайского техногиганта продать один из своих брендов – компанию по производству смартфонов Honor.
В то же время, как пишет агентство, новые направления компании еще не успели сформироваться.
При этом наибольшее падение дохода продемонстрировал сектор потребительских товаров, в который входят и мобильные телефоны (-47%, до 17,5 млрд долл.).
Как свидетельствуют данные консалтинговой компании Canalys, санкции обвалили производство смартфонов Huawei.
Так, во 2 квартале техногигант впервые за более чем 7 лет покинул топ-5 крупнейших поставщиков Китая (поставил 6,4 млн смартфонов против 27,4 млн смартфонов за 2 квартал 2020 года).
Напомним, в США Huawei обвиняют в шпионаже и работе на китайские спецслужбы. Вашингтон запретил компаниям в США сотрудничать с Huawei по большинству направлений и считает компанию угрозой своей национальной безопасности.
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