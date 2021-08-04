Сколько бюджетных денег потратили в 2021 году на фестивали (инфографика)

За 7 месяцев этого года из бюджета профинансировали культурных массовых мероприятий на 86,8 млн грн.
Об этом пишет проект Dozorro.
Больше всего бюджетных средств на организацию и проведение фестивалей потратили:
Меньше всего — в Кировоградской (20 тыс. грн), Черновицкой (64 тыс. грн) и Луганской (73 тыс. грн).
Самым дорогим для бюджета оказался нынешний кинофестиваль “Молодость”. На него потратили 13 млн грн. В то же время часть программы можно было посмотреть бесплатно.
Второй по стоимости — киевский фестиваль мотоспорта и музыки «MotoOpenFest» — 9,2 млн грн. Мероприятие было полностью бесплатным и состояло из мототюнинг шоу, мотовыставки, мотопробега и выступлений рок-групп.
Еще 5,4 млн грн из бюджета ушли на организацию фестиваля классической музыки «Odessa Classics». В его программе был бесплатный концерт под открытым небом на Потемкинской лестнице. На остальные выступления нужно было покупать билеты.
Среди ближайших фестивалей, которые частично или полностью профинансировали из бюджета:
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