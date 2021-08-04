0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 34 0

Сколько бюджетных денег потратили в 2021 году на фестивали (инфографика)

Сколько бюджетных денег потратили в 2021 году на фестивали (инфографика)

За 7 месяцев этого года из бюджета профинансировали культурных массовых мероприятий на 86,8 млн грн.

Об этом пишет проект Dozorro.

Больше всего бюджетных средств на организацию и проведение фестивалей потратили:

  • в Киевской (43 млн грн),
  • Донецкой (8 млн грн),
  • и Одесской (7 млн грн) областях.

Меньше всего — в Кировоградской (20 тыс. грн), Черновицкой (64 тыс. грн) и Луганской (73 тыс. грн).

Самым дорогим для бюджета оказался нынешний кинофестиваль “Молодость”. На него потратили 13 млн грн. В то же время часть программы можно было посмотреть бесплатно.

Второй по стоимости — киевский фестиваль мотоспорта и музыки «MotoOpenFest» — 9,2 млн грн. Мероприятие было полностью бесплатным и состояло из мототюнинг шоу, мотовыставки, мотопробега и выступлений рок-групп.

Еще 5,4 млн грн из бюджета ушли на организацию фестиваля классической музыки «Odessa Classics». В его программе был бесплатный концерт под открытым небом на Потемкинской лестнице. На остальные выступления нужно было покупать билеты.

Среди ближайших фестивалей, которые частично или полностью профинансировали из бюджета:

  • Музыкальный фестиваль под Мариуполем «M-Fest» — 6-8 августа – 2 млн грн.
  • Музыкальный фестиваль в Днепре «БeZVIZ Festival» — 13-15 августа — 4 млн грн.
  • Соревнования по скейтбордингу и BMX в Киеве «DOUBLE TRIPLE» — 13-15 августа — 1,4 млн грн.
  • Одесский международный кинофестиваль — 14-21 августа — почти 2,4 млн грн.
  • Фестиваль электронной музыки в Киеве «Radioday free open air» — 21 августа — 2,1 млн грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.