Сколько бюджетных денег потратили в 2021 году на фестивали (инфографика)

За 7 месяцев этого года из бюджета профинансировали культурных массовых мероприятий на 86,8 млн грн.

Об этом пишет проект Dozorro.

Больше всего бюджетных средств на организацию и проведение фестивалей потратили:

в Киевской (43 млн грн),

Донецкой (8 млн грн),

и Одесской (7 млн грн) областях.

Меньше всего — в Кировоградской (20 тыс. грн), Черновицкой (64 тыс. грн) и Луганской (73 тыс. грн).

Самым дорогим для бюджета оказался нынешний кинофестиваль “Молодость”. На него потратили 13 млн грн. В то же время часть программы можно было посмотреть бесплатно.

Второй по стоимости — киевский фестиваль мотоспорта и музыки «MotoOpenFest» — 9,2 млн грн. Мероприятие было полностью бесплатным и состояло из мототюнинг шоу, мотовыставки, мотопробега и выступлений рок-групп.

Еще 5,4 млн грн из бюджета ушли на организацию фестиваля классической музыки «Odessa Classics». В его программе был бесплатный концерт под открытым небом на Потемкинской лестнице. На остальные выступления нужно было покупать билеты.



Среди ближайших фестивалей, которые частично или полностью профинансировали из бюджета:

Музыкальный фестиваль под Мариуполем «M-Fest» — 6-8 августа – 2 млн грн.

Музыкальный фестиваль в Днепре «БeZVIZ Festival» — 13-15 августа — 4 млн грн.

Соревнования по скейтбордингу и BMX в Киеве «DOUBLE TRIPLE» — 13-15 августа — 1,4 млн грн.

Одесский международный кинофестиваль — 14-21 августа — почти 2,4 млн грн.