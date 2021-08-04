Как иностранцу унаследовать недвижимость в Украине

Унаследовать недвижимость в Украине иностранец может двумя способами: по закону или в соответствии с завещанием.
Об этом пишет Flombu.com.
Получить в Украине по наследству недвижимое имущество по закону гражданин другого государства может тогда, если он имеет с наследником родственные связи и претендует на наследство по очередности получения. По завещанию оформить недвижимость по наследству удастся тогда, если иностранец непосредственно указан в нем.
Может ли иностранец принять недвижимость по наследству, не приезжая в Украину:
Процедура оформления недвижимости по наследству иностранцем:
Какие налоги платит иностранец при оформлении в Украине недвижимости по наследству:
Может ли иностранец получить в наследство землю в Украине:
Получая недвижимость в наследство в Украине, гражданам других государств следует помнить о том, что должны уплатить налоги, а владеть украинской землей сельскохозяйственного значения, даже если угодья переходит им в наследство, они не имеют права.
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