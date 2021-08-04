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Как иностранцу унаследовать недвижимость в Украине

Как иностранцу унаследовать недвижимость в Украине

Унаследовать недвижимость в Украине иностранец может двумя способами: по закону или в соответствии с завещанием.

Об этом пишет Flombu.com.

Получить в Украине по наследству недвижимое имущество по закону гражданин другого государства может тогда, если он имеет с наследником родственные связи и претендует на наследство по очередности получения. По завещанию оформить недвижимость по наследству удастся тогда, если иностранец непосредственно указан в нем.

Может ли иностранец принять недвижимость по наследству, не приезжая в Украину:

  • может. Если гражданин другой страны не имеет возможности наведаться в Украину и самостоятельно начать оформление недвижимого имущества по наследству, он имеет право уполномочить на это своего представителя. Представитель иностранца в процессе наследования недвижимости должен действовать на документальной основе-доверенности.

Процедура оформления недвижимости по наследству иностранцем:

  • процесс наследования недвижимого имущества гражданином другого государства, как и гражданином Украины, начинается с подачи заявления о намерении получить наследство. Для этого иностранец или его представитель должны обратиться к нотариусу, однако исключительно по месту регистрации наследодателя или же по месту нахождения недвижимости;
  • в этом процессе важно не упустить основной срок, когда открывается наследство, – полгода со дня смерти наследодателя. Если иностранец захочет вступить в наследство позже, ему придется обращаться в суд и приводить аргументы, почему он пропустил сроки открытия наследства;
  • если во время оформления иностранцем недвижимого имущества в наследство не возникло проблем (не появились другие претенденты на недвижимость в наследство, имеются все документы на недвижимые объекты, которые передаются по наследству), гражданин другой страны получает имущество, которое ему завещали. Подтвердит это свидетельство о праве на наследство.

Какие налоги платит иностранец при оформлении в Украине недвижимости по наследству:

  • военный сбор, составляющий 15% от стоимости объекта недвижимости, и 18% подоходного налога.

Может ли иностранец получить в наследство землю в Украине:

  • может, но не всех видов. Если на Земле расположен дом, переданный иностранцу по наследству, такой участок будет принадлежать наследнику. Однако украинской землей сельскохозяйственного назначения гражданин другого государства не может владеть;
  • если земля такого значения досталась иностранцу по наследству, он обязан отчуждить надел гражданину Украины. В противном же случае иностранец потеряет эту недвижимость через суд.

Получая недвижимость в наследство в Украине, гражданам других государств следует помнить о том, что должны уплатить налоги, а владеть украинской землей сельскохозяйственного значения, даже если угодья переходит им в наследство, они не имеют права.

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По материалам Finance.UA
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