Теневая занятость перестанет быть препятствием для пенсии — Минсоцполитики готовит закон

Украинцам, которые работают в теневом секторе экономики (не трудоустроены официально), могут дать право на начисление страхового стажа. Этот стаж необходим для получения пенсии. Если не изменить существующие нормы законодательства, полмиллиона человек могут остаться вообще без пенсий.
Об этом рассказала глава Министерства социальной политики Марина Лазебная, передает сайт Сегодня. По ее словам, ведомство уже нарабатывает соответствующий законопроект.
«Полмиллиона человек не будут иметь необходимые 15 лет (стажа), которые дают им право уйти на пенсию в установленном возрасте. И мы над этим работаем. Мы разработали законопроект и направили его на экспертизу в Международную организацию труда, и будем продвигать его дальше, ведь чем больше людей вовлечено в систему социального страхования, чем больше работает, тем больше они имеют права на достойную пенсию», — заявила Лазебная.
По ее словам, кроме теневой экономики, в Украине также распространяется неполная занятость, что лишает значительное количество людей выплат при достижении пенсионного возраста. Особенно это касается тех, кому не хватает трудового стажа для получения пенсии, подчеркнула министр.
С 1 июля в Украине начались масштабные проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства. Государственная инспекция труда прежде всего наведывается к тем компаниям, которые подозреваются в использовании неофициального труда и без оформления трудовых взаимоотношений с работниками.
В частности, проверяющие нагрянут, если:
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