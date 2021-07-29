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Межбанк: сегодняшний день очень важен для рынка

Межбанк: сегодняшний день очень важен для рынка

С начала этой недели доллар постепенно дорожал и многие стали задумываться — не окончательный ли это разворот рынка в сторону подорожания валюты. Поведение вчерашнего межбанка так и не дало конкретного ответа на этот главный вопрос. По факту, мы имели боковое движение с непонятным выходом Нацбанка в конце дня с покупкой $ 5 млн по 26,92 гривны. На курс это практически особого влияния не оказало, но зато регулятор теперь может говорить о том, что он присутствует на рынке.

Главный вопрос – «куда пойдет курс в ближайшее время и происходит ли сейчас разворот тренда на торгах в сторону подорожания валюты или это только ситуативные колебания» — так и остался открытым.

Именно поэтому поведение межбанка в эту пятницу и в начале следующей недели — принципиально для понимания происходящего. И аналитики будут внимательно следить за ситуацией на торгах в эти дни.

Из основных факторов, влияющих на курс сегодня, можно выделить три:

  • хозяйственная деятельность компаний;
  • продолжение активных покупок «дочками» иностранных компаний валюты под вывод дивидендов;
  • фактор «окончания рабочей недели» на фоне сезона летних отпусков и снижения деловой активности.

Сама сессия пятницы пройдет в два этапа. На первом (до 14−14:30 часов) — банки полностью закроют клиентские сделки перед выходными, а на втором (с 14:30 и уже до конца сессии) — на торгах останутся только спекулянты, которые постараются «погонять» курс на мелких суммах. И вот как раз спекулятивные операции и будут представлять определенную угрозу для курса, так как в период летнего затишья — именно они на малообъемном рынке способны преподносить сюрпризы.

Но по нашей информации, у спекулянтов сейчас достаточно мало конечных реальных покупателей, готовых переплачивать за валюту в последние пару часов сессии — а значит, и раскачать по-серьезному котировки у них шансы невелики. Скорее всего, «боковик» по курсу в достаточно узком коридоре сегодня продолжится.

По нашему прогнозу объем операций на межбанке в пятницу будет в пределах до $ 100−120 млн при заключении до 400−450 сделок.

Котировки межбанка 6 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,75−27,05 грн, евро — коридор 31,60 32,00 грн.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,80−26,90 грн и продажа 26,95−27,20 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,85−26,91 грн и продажа 26,95−27,20 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,91 / 26,93
евро — 31,85/ 31,87

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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