Почему работодатель игнорирует ваше резюме: 8 причин

Вы написали резюме, вам кажется, что оно – идеальное: и опыта достаточно, и о сопроводительном письме не забыли, а ответа от работодателей нет – телефон молчит, на собеседование никто не приглашает.

Об этом пишет rabota.ua.

Самые распространенные причины, по которым работодатели даже не дочитывают ваше резюме до конца.

Неформат

Не используйте в резюме лишние графические элементы, цветной текст, колонтитулы, откровенные фото. Ведь такое резюме может показаться рекрутеру неаккуратным, перегруженным и отбить желание ознакомиться с его содержанием до конца, уже не говоря о сопроводительном письме. Эффективное резюме должно быть визуально и словесно убедительным, а не загроможденным и/или запутанным.

Ошибки в резюме

Кандидаты часто совершают орфографические и грамматические ошибки в своих резюме или сопроводительном письме. Проверьте резюме на наличие ошибок, прежде чем нажать «Отправить». Это можно сделать с помощью бесплатных онлайн-сервисов исправления ошибок в тексте, например, или попросить перечитать текст родственников, знакомых, друзей.

Отсутствие необходимых навыков

Работодатели приглашают на работу кандидатов, у которых есть набор навыков, необходимых для достижения успеха на конкретной должности. Они не ищут тех, кто имеет недостаточную квалификацию. Ведь хотят, чтобы работник с удовольствием работал и мог справиться с задачами, которые перед ним ставят. Оцените свои навыки и опыт, прежде чем нажать кнопку «Отправить». Дополнительные навыки будут плюсом, они заинтересуют работодателя, поэтому не забудьте упомянуть и о них.

У вас нет «изюминки»

Помните, на одну и ту же вакансию могут откликнуться тысячи людей. Вы конкурируете со многими другими претендентами, поэтому вам нужно быть убедительным и выделяться (но не быть смешным (! – это важно). Вы должны указать в резюме, что делает вас особенным или отличает от всех других кандидатов. Работодатель, рекрутер, который провел собеседование с десятками других кандидатов, должен запомнить вас. Приложите усилия, проявите креативность.

Откликаетесь на различные вакансии

Иногда кандидаты одно и то же резюме отправляют на различные вакансии, даже не перечитывая их: готовы работать и офис-менеджерами и секретарями и помощниками руководителей, и бухгалтерами, и продавцами. Для них главное – попасть на собеседование, а кем работать – не важно, нужно за что-то зацепиться.

Внимательно перечитайте вакансию, ознакомьтесь, что предлагает работодатель и какие требования к кандидатам. Убедитесь, что работа вам подходит и вы имеете соответствующую квалификацию. Если вы рассматриваете вакансии в отраслях, в которых ранее не работали, ознакомьтесь с требованиями, чтобы определить, нужны ли вам новые навыки, чтобы получить работу. Если нужно, пройдите определенные курсы и получите сертификаты, прежде чем отправлять резюме.

Отсутствие в соцсетях/чрезмерная активность и открытость

Отсутствие в социальных сетях, закрытые профили, откровенные фото и провокационные посты, конфликты и т. п. могут сыграть не в вашу пользу. Не секрет, что работодатели перед собеседованием знакомятся с социальными сетями кандидатов, ведь иногда они могут быть более красноречивыми, чем сами кандидаты. Проверьте свои страницы в социальных сетях, удалите лишнее. В резюме можете самостоятельно указать ссылки на актуальные профили, этим облегчите работу рекрутеру.

Не выполнили инструкцию

Часто в вакансиях работодатели указывают конкретные пункты: что нужно сделать, чтобы попасть на собеседование. Например, выполнить тестовое задание, позвонить работодателю, а не присылать резюме или, наоборот, заполнить определенную форму. Если вы не выполнили такие условия и указания, значит, были невнимательными. Дочитывайте вакансии до конца и выполняйте инструкции. Не игнорируйте указания работодателя относительно того, как подать заявку, и, скорее всего, ваше резюме рассмотрят.

Причины отсутствуют

Иногда причина, почему работодатели игнорируют вас – это просто неудача. Среди многих претендентов хорошие кандидаты могут потеряться. Не прекращайте поиски работы. Иногда не лишним будет отправить резюме повторно или позвонить в компанию. Не расстраивайтесь, ваш работодатель обязательно вас найдет.

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