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В Офисе президента рассказали, когда начнут строить новую окружную дорогу вокруг Киева

В Офисе президента рассказали, когда начнут строить новую окружную дорогу вокруг Киева

Первую часть новой окружной дороги вокруг Киева Укравтодор начнет строить в 2021 году.

Об этом заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сказал в интервью Forbes Украина.

Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr мы также рассказываем, как строительство дорог влияет на украинскую экономику.

Комментируя то, что объект вывели из-под Prozorro, Тимошенко заявил, что «это спецпроект, к которому мы привлекаем иностранные деньги».

«Где-то через месяц подпишем соглашение с инвестором и будем ждать ратификации в Верховной Раде. Не могу назвать имя инвестора: мы подписали документы о неразглашении. Это межправительственное соглашение — консорциум нескольких стран. В любом случае, деньги уже есть», — заявил он.

Тимошенко добавил, что первая часть дороги будет расположена между Варшавской и Львовской трассой в направлении Житомира. Этот участок начнут строить в 2021 году.

В мае Укравтодор и американская компания Bechtel Overseas Corporation подписали меморандум о сотрудничестве в рамках проекта по строительству Киевской обходной дороги (КОД).

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Протяженность Киевской обходной дороги составит около 150 км. Она поможет вывести транзитные потоки движения транспортных средств за пределы Киева и соединит ключевые автомобильные дороги М-07 Киев — Ковель, М-06 Киев — Чоп, М-05 Киев — Одесса и Н-01 Киев — Знаменка. Также КОД объединит автомобильные дороги Н-08 Борисполь-Мариуполь и М-03 Киев — Харьков и обход города Бровары.

С конца прошлого года Укравтодор начал разработку проектной документации для участков прохождения КОД:

  • первый участок — от М-07 Киев — Ковель — Ягодин до М-06 Киев-Чоп протяженностью 18,1 км;
  • второй участок — от М-06 Киев — Чоп до М-05 Киев — Одесса протяженностью 35,2 км;
  • третий участок — от М-05 Киев — Одесса до Н-01 Киев — Знаменка протяженностью 22,9 км;
  • четвертый участок — строительство мостового перехода через р. Днепр с подходами к Н-01 Киев-Знаменка и Гора — Рогозов протяженностью 25,7 км;
  • пятый участок — от Гора — Рогозов до М-03 Киев-Харьков протяженностью 9,7 км.
По материалам НВ
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