В каких городах местные власти имеют наибольшие зарплаты (инфографика)

Самым высокооплачиваемым за первое полугодие 2021-го стал городской голова Запорожья Владимир Буряк. Его зарплата за полгода составляла 709 395, 88 грн.

Для сравнения: вознаграждение за труд столичного главы Виталия Кличко почти вдвое меньше. Мэру Киева за полгода насчитали 360 599, 84 грн.

Меньше всего денег среди мэров за первое полугодие получил городской голова Херсона Игорь Колыхаев – 92 583, 56 грн.

Городским властям Харькова удалось уйти от конкретного ответа, поэтому зарплаты руководителей этого города в рейтинге не учтены.

Первая десятка самых высокооплачиваемых заместителей городских голов почти полностью состоит из чиновников Львова и Тернополя.

Так, бизнес-омбудсмен Кираль (заместитель Садового) за полгода 2021-го заработал 636 150,40 грн. Это абсолютный рекорд среди заместителей мэров украинских облцентров (если не учитывать Харьков, городская власть которого, напомним, ушла от конкретного ответа).