Богатые американцы стали еще богаче за время пандемии

Совокупные сбережения американцев за время пандемии составили четыре триллиона долларов, однако большая их часть пришлась на и без того богатых людей.
Об этом пишет CNBC.
Исследование Oxford Economics показало, что рост фондовых рынков и уменьшение трат привели к буму сбережений в 2020 году: американцы отложили около 3,7 триллиона долларов, 70 процентов которых досталось 20 процентам самых богатых американцев. В то же время домохозяйства с меньшим количеством доходов сэкономили меньше, чем предполагалось, исходя из их потребительского поведения до пандемии.
Сосредоточение большей части сбережений среди богатых считается нормальным, однако, как отметили экономисты Нэнси Ванден Хаутен и Грегори Дако, степень неравенства стала неожиданностью.
По словам Ванден Хаутен, перспективы потребительских расходов во многом будут зависеть от домохозяйств с высоким уровнем доходов, поскольку в пандемию они откладывали больше других.
Уровень расходов может оставаться высоким в ближайшие месяцы или даже годы, пока домохозяйства не потратят свои сбережения.
Исследование показало, что в течение следующих полутора лет будет потрачено около 360 миллиардов долларов. Однако подавляющее большинство трат придется на богатых — около 250 миллиардов долларов.
Ожидается, что элитные рестораны, курорты, модные магазины и другие сферы услуг, которыми пользуются состоятельные люди, в ближайшие месяцы будут иметь больший спрос, чем масс-маркет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев — ГетманцевВчера, 14:00 - 5487 19
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более 200 тысяч гривенВчера, 09:00 - 3236 8
Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границуВчера, 09:31 - 21785 6
В июле украинцы продали больше всего наличной валюты за всю историю наблюденийВчера, 21:00 - 596 5
Верховная Рада купила новых автомобилей на 18 миллионов гривенВчера, 17:21 - 326 5
Должник оплатил алименты на 4 детей за 9 лет ради выезда за границуВчера, 09:31 - 21785 6
С 1 сентября пенсии будут выплачивать по-новомуВчера, 10:08 - 15108 1
В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев — ГетманцевВчера, 14:00 - 5487 19
НБУ назвал количество банковских депозитов на сумму более 200 тысяч гривенВчера, 09:00 - 3236 8
Украинцы стали чаще сталкиваться со сложностями при обмене валюты: кого это касаетсяВчера, 13:00 - 2445 3
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбитуПозавчера, 11:11 - 302 2
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 306
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1026 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1244 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1842 7