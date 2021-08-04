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Богатые американцы стали еще богаче за время пандемии

Богатые американцы стали еще богаче за время пандемии

Совокупные сбережения американцев за время пандемии составили четыре триллиона долларов, однако большая их часть пришлась на и без того богатых людей.

Об этом пишет CNBC.

Исследование Oxford Economics показало, что рост фондовых рынков и уменьшение трат привели к буму сбережений в 2020 году: американцы отложили около 3,7 триллиона долларов, 70 процентов которых досталось 20 процентам самых богатых американцев. В то же время домохозяйства с меньшим количеством доходов сэкономили меньше, чем предполагалось, исходя из их потребительского поведения до пандемии.

Сосредоточение большей части сбережений среди богатых считается нормальным, однако, как отметили экономисты Нэнси Ванден Хаутен и Грегори Дако, степень неравенства стала неожиданностью.

По словам Ванден Хаутен, перспективы потребительских расходов во многом будут зависеть от домохозяйств с высоким уровнем доходов, поскольку в пандемию они откладывали больше других.

Уровень расходов может оставаться высоким в ближайшие месяцы или даже годы, пока домохозяйства не потратят свои сбережения.

Исследование показало, что в течение следующих полутора лет будет потрачено около 360 миллиардов долларов. Однако подавляющее большинство трат придется на богатых — около 250 миллиардов долларов.

Ожидается, что элитные рестораны, курорты, модные магазины и другие сферы услуг, которыми пользуются состоятельные люди, в ближайшие месяцы будут иметь больший спрос, чем масс-маркет.

По материалам Лента.РУ
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