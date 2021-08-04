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Сколько будут стоить золото, серебро, платина в ближайшие 2 года – прогноз

Сколько будут стоить золото, серебро, платина в ближайшие 2 года – прогноз

Цены на золото колеблются перед публикацией официальных данных по рынку труда США. Согласно предварительным данным, представленным ADP, количество рабочих мест в июле выросло не на 845 000, как прогнозировали аналитики, а всего лишь на 330 000, передает Banker.ua.

Согласно данным торгов, днем в четверг декабрьский фьючерс на золото подешевел – до $1812,60 за унцию (-0,10%), тогда как стоимость сентябрьского фьючерса на серебро упала до $25,407 (-0,20%).

Опрошенные Reuters эксперты прогнозируют, что по итогам 2021 года стоимость золота составит $1812, тогда как в 2022-м, на фоне восстановления мировой экономики, унция металла подешевеет до $1785.

По словам аналитиков, в ближайшие месяцы поддержку рынку золота будут обеспечивать такие факторы, как ослабление американской валюты, инфляционный всплеск и восстановление ювелирного спроса.

Что же касается цен на серебро, то эксперты ожидают рост стоимости актива в 2021 году до $26,50, а в 2022-м прогнозируют цену на уровне $25,0 за унцию.

За унцию платины, по мнению аналитиков, опрошенных Reuters, в этом году будут давать $1170, тогда как в следующем, на фоне грядущего дефицита, котировки металла взлетят до $1228.

Палладий в 2021 году будет торговаться по $2694 за унцию, тогда как в 2022-м средняя стоимость актива ожидается на уровне $2625.

По материалам Banker.ua
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