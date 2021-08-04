Прошлый год стал для мировой авиации худшим в истории – IATA

В 2020 году воздушное сообщение сократилось более чем наполовину. Спрос на международные пассажирские перевозки снизился на 75,6% по сравнению с предыдущим годом, а в целом спрос на авиаперевозки упал на 65,9%.
Об этом говорится в отчете Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), пишет Reuters.
Общая выручка от пассажирских перевозок в 2020 году упала на 69%, до $189 млрд, а чистые убытки авиакомпаний составили $126,4 млрд. На каждого пассажира пришелся ущерб в размере $71,7.
«Снижение количества перевезенных авиапассажиров в 2020 году было самым существенным с момента начала наблюдений за глобальными перевозками примерно в 1950 году», – отмечается в отчете IATA.
В результате авиакомпании перевезли на 60,2% меньше клиентов (1,8 млрд человек), чем в 2019-м (4,5 млрд человек).
“В разгар кризиса, в апреле 2020 года, 66% мирового парка коммерческого воздушного транспорта было остановлено из-за того, что правительства закрыли границы или ввели строгий карантин. Миллионы рабочих мест исчезли”, – отметил гендиректор IATA Вилли Уолш.
Ассоциация отмечает, что больше всего пострадал Ближний Восток, где пассажиропоток уменьшился на 71,5% по сравнению с 2019 годом. Следом идут Европа (-69,7%) и Африка (-68,5%).
Китай стал крупнейшим внутренним авиарынком в 2020 году впервые за всю историю наблюдений, поскольку на внутреннем рынке авиаперевозки стали быстрее восстанавливаться после успешной борьбы с COVID-19.
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