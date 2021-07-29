Для некоторых украинцев изменили условия начисления и уплаты ЕСВ

Кабинет министров усилил социальные гарантии для родителей, усыновителей и опекунов, которые состоят в трудовых отношениях, но находятся в отпуске без сохранения заработной платы в связи с уходом за ребенком с инвалидностью или с другим тяжелым заболеванием. Теперь для такой категории работоспособных граждан обязательным будет уплата единого социального взноса (ЕСВ).

Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 4 августа.

Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.

На сегодняшний день действующее законодательство не предусматривает уплату ЕСВ за тот период, когда работник берет отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:

если ребенок требует домашнего ухода — длительностью, указанной в медицинском выводе, но не более, чем до достижения ребенком 6-летнего возраста;

если ребенок болеет на сахарный диабет 1 типа (инсулинозависимый) или если ребенок, которому не установлена инвалидность, болеет на тяжелое врожденное поражение нервной системы, имеет тяжелый врожденный порок развития, онкологию, ДЦП или психическое расстройство — не более, чем до достижения ребенком 16-летнего возраста;

если ребенку установлена инвалидность «категории А» или если ребенок без установленной инвалидности получил тяжелую травму и требует трансплантации органа или паллиативной помощи — не более, чем до достижения ребенком 18-летнего возраста.

Поскольку на время таких отпусков ЕСВ за работников не выплачивается, эти периоды не включаются в страховой страж, который в будущем имеет существенное значение для определения размера пенсии.

В связи с этим, принятым постановлением устанавливаются гарантии по уплате ЕСВ за родителей, усыновителей и опекунов, которые фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью или ребенком, который болеет тяжелым заболеванием, состоят в трудовых отношениях, но которым предоставлен отпуск без сохранения заработной платы согласно законодательству.

Для реализации данного механизма с госбюджета в 2021 году выделят 79 750 грн за счет денег бюджетной программы «Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным за пенсионными программами, и дефицита денег Пенсионного фонда».

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