Для некоторых украинцев изменили условия начисления и уплаты ЕСВ

Кабинет министров усилил социальные гарантии для родителей, усыновителей и опекунов, которые состоят в трудовых отношениях, но находятся в отпуске без сохранения заработной платы в связи с уходом за ребенком с инвалидностью или с другим тяжелым заболеванием. Теперь для такой категории работоспособных граждан обязательным будет уплата единого социального взноса (ЕСВ).
Соответствующий проект постановления принят правительством в среду, 4 августа.
Об этом стало известно во время онлайн-трансляции заседания Кабмина в YouTube.
На сегодняшний день действующее законодательство не предусматривает уплату ЕСВ за тот период, когда работник берет отпуск без сохранения заработной платы в следующих случаях:
Поскольку на время таких отпусков ЕСВ за работников не выплачивается, эти периоды не включаются в страховой страж, который в будущем имеет существенное значение для определения размера пенсии.
В связи с этим, принятым постановлением устанавливаются гарантии по уплате ЕСВ за родителей, усыновителей и опекунов, которые фактически осуществляют уход за ребенком с инвалидностью или ребенком, который болеет тяжелым заболеванием, состоят в трудовых отношениях, но которым предоставлен отпуск без сохранения заработной платы согласно законодательству.
Для реализации данного механизма с госбюджета в 2021 году выделят 79 750 грн за счет денег бюджетной программы «Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным за пенсионными программами, и дефицита денег Пенсионного фонда».
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