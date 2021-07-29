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Шмыгаль призвал местную власть использовать инструменты для сдерживания цен на тепло

Шмыгаль призвал местную власть использовать инструменты для сдерживания цен на тепло

Местным властям стоит воспользоваться предложением Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и обеспечить заключение коммунальными теплопроизводителями контрактов на закупку газа по фиксированной годовой цене.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Местные руководители теперь фактически определяют, какие суммы люди получают за горячую воду и тепло в своих платежках. Поэтому призываю коммунальные предприятия, которые курирует местная власть, переходить на трехлетний контракт с НАК „Нафтогаз Украины“, в котором предусмотрена цена 7,42 грн за куб. м (с НДС). Такая цена будет действовать круглый год, независимо от колебаний на газовых рынках», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что цены на газ в Европе и мире находятся на одной из самых высоких отметок за последние 10 лет.

«Правильное управление предприятиями теплоснабжения со стороны местных руководителей — это вопрос не только энергетической безопасности, а также социальной поддержки граждан, которые будут получать меньшие платежки», — подытожил Шмыгаль.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» подготовила трехлетний договор на поставки газа для производителей тепловой энергии. Договор предусматривает, что с июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). В последующих периодах, в частности с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы.

По материалам Укринформ
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