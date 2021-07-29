Шмыгаль призвал местную власть использовать инструменты для сдерживания цен на тепло

Местным властям стоит воспользоваться предложением Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и обеспечить заключение коммунальными теплопроизводителями контрактов на закупку газа по фиксированной годовой цене.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

«Местные руководители теперь фактически определяют, какие суммы люди получают за горячую воду и тепло в своих платежках. Поэтому призываю коммунальные предприятия, которые курирует местная власть, переходить на трехлетний контракт с НАК „Нафтогаз Украины“, в котором предусмотрена цена 7,42 грн за куб. м (с НДС). Такая цена будет действовать круглый год, независимо от колебаний на газовых рынках», — сказал он.

Премьер-министр подчеркнул, что цены на газ в Европе и мире находятся на одной из самых высоких отметок за последние 10 лет.

«Правильное управление предприятиями теплоснабжения со стороны местных руководителей — это вопрос не только энергетической безопасности, а также социальной поддержки граждан, которые будут получать меньшие платежки», — подытожил Шмыгаль.

Как сообщалось, НАК «Нафтогаз Украины» подготовила трехлетний договор на поставки газа для производителей тепловой энергии. Договор предусматривает, что с июня 2021 года в течение 13 месяцев долгосрочная рыночная цена составит 7,42 грн за один кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы). В последующих периодах, в частности с 1 июля 2022 года и с 1 июля 2023 года, ценовые предложения для теплокоммунэнерго будут проиндексированы.