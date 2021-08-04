Зарплаты растут вдвое быстрее, чем цены - министр экономики

Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко заявляет, что зарплаты в Украине растут вдвое быстрее, чем потребительские цены.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

«В первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить, и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%» , — говорится в сообщении.

Также положительной тенденцией в экономике называется то, что зарплаты растут быстрее инфляции.

Любченко рассказал, что власть сосредотачивает свои возможности на стимулировании экономики, что будет способствовать росту ВВП до 4% уже в этом году и увеличению занятости.

Кроме того, министр заявил об улучшении ситуации с официальной занятостью, в частности в сельском хозяйстве и строительстве. По его словам, за полгода эти сферы показали увеличение официальных уведомлений работодателей о приеме на работу на 20%.

Справка Finance.ua:

средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в июне 2021 года составила 14 313 гривен. Это на 814 гривен больше по сравнению с маем (13 499 гривен);

НБУ ожидает, что номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 18,8% и на 10,8% в следующем году, а реальная — на 8,7% и на 3,9% соответственно.

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