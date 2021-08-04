Зарплаты растут вдвое быстрее, чем цены - министр экономики

Первый вице-премьер — министр экономики Алексей Любченко заявляет, что зарплаты в Украине растут вдвое быстрее, чем потребительские цены.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
«В первом квартале этого года было зафиксировано падение ВВП на 2,2% по сравнению с 1 кварталом 2020 года. Но в течение второго квартала ситуацию удалось исправить, и по результатам первого полугодия ожидается рост ВВП на 1%» , — говорится в сообщении.
Также положительной тенденцией в экономике называется то, что зарплаты растут быстрее инфляции.
Любченко рассказал, что власть сосредотачивает свои возможности на стимулировании экономики, что будет способствовать росту ВВП до 4% уже в этом году и увеличению занятости.
Кроме того, министр заявил об улучшении ситуации с официальной занятостью, в частности в сельском хозяйстве и строительстве. По его словам, за полгода эти сферы показали увеличение официальных уведомлений работодателей о приеме на работу на 20%.
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