По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок «Куплю USD» больше, чем «Продам» (63,449 млн грн и 52,970 млн грн соответственно).

Количество актуальных предложений «Продам» больше, чем «Куплю» (60 и 48), максимальный курс продажи доллара 30,00 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 26,95−27,00 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 84 активные заявки по доллару на сумму 117, 449 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок «Куплю»:

26,9400 — 40 000

26,9500 — 2 000

26,9500 — 20 000

26,9500 — 15 000

26,9600 — 5 000

26,9600 — 20 000

26,9700 — 50 000

26,9700 — 30 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок «Продам»:

27,8000 — 2 222

27,1000 — 11 111

26,9600 — 50 000

26,9500 — 50 000

26,9500 — 150 000

26,9500 — 55 555

26,9500 — 200 000

26,9500 — 120 000

Средневзвешенный курс доллара «Продам» — 28,3658 грн.

Средневзвешенный курс доллара «Куплю» — 28,3120 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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