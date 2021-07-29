0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 155 0

С 7 августа будут штрафовать иностранцев за нарушение правил пребывания в Украине

С 7 августа будут штрафовать иностранцев за нарушение правил пребывания в Украине

В субботу, 7 августа, вступает в силу постановление Кабинета Министров, согласно которому нарушителей правил пребывания в Украине снова будут штрафовать.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

Читайте также: С 5 августа меняются правила пересечения границы

Внесенными изменениями отменяется норма постановления Кабмина, по которой все иностранцы, нарушившие срок пребывания на территории Украины в период или вследствие установления карантина, освобождались от административной ответственности по ст. 203 КУоАП.

После вступления в силу постановления, с 7 августа 2021 года, освобождение от административной ответственности будет касаться исключительно тех иностранцев, у которых не было возможности выехать за пределы Украины или которые не смогли обратиться в соответствующие органы/подразделения ГМС с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванным установленным ограничением в условиях карантина.

Напоминаем, что санкция статьи 203 КУоАП определяет применение штрафа в размере от 1700 грн до 5100 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.