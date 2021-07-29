С 7 августа будут штрафовать иностранцев за нарушение правил пребывания в Украине

В субботу, 7 августа, вступает в силу постановление Кабинета Министров, согласно которому нарушителей правил пребывания в Украине снова будут штрафовать.

Об этом говорится в сообщении ГПСУ.

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Внесенными изменениями отменяется норма постановления Кабмина, по которой все иностранцы, нарушившие срок пребывания на территории Украины в период или вследствие установления карантина, освобождались от административной ответственности по ст. 203 КУоАП.

После вступления в силу постановления, с 7 августа 2021 года, освобождение от административной ответственности будет касаться исключительно тех иностранцев, у которых не было возможности выехать за пределы Украины или которые не смогли обратиться в соответствующие органы/подразделения ГМС с заявлением о продлении срока пребывания в Украине по обстоятельствам, вызванным установленным ограничением в условиях карантина.

Напоминаем, что санкция статьи 203 КУоАП определяет применение штрафа в размере от 1700 грн до 5100 грн.

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