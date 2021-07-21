Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ

Банки имеют право не возвращать депозит вкладчику и требовать у них дополнительные документы из-за проблем, связанных с финансовым мониторингом.

Об этом рассказали на запрос «Минфина» в Национальном банке.

Регулятор отмечает существование трех случаев, в которых банк обязан отказать клиенту в проведении финансовой операции, в том числе по выдаче банковского вклада. Такими случаями являются:

включение клиента в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности;

применение международных санкций;

применение к лицу специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) в соответствии с Законом Украины «О санкциях».

«В этих случаях банк применяет заморозку/блокировку активов клиента. Но после отмены указанных выше оснований возвращает средства клиенту», — отмечают в Нацбанке.

В НБУ напомнили, что коммерческие банки, выполняя требования Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» применяет в своей деятельности риск-ориентированный подход. Это означает, что банк принимает меры в отношении клиентов в зависимости от риска конкретного клиента, вида услуги, суммы финансовой операции и тому подобное.

В Нацбанке говорят: банк может запросить у клиента документы по источникам происхождения средств в случаях, если сумма финансовой операции этого клиента не соответствует информации о его доходах. Или в случае возникновения подозрения, что эти средства могут быть связаны с незаконной деятельностью.

Такую информацию банки должны запросить до зачисления средств на депозитный счет.

«Следовательно, при выдаче клиенту средств с этого счета у сотрудников банка не должно быть вопросов относительно источников происхождения средств», — подчеркивают в Нацбанке.

Но в некоторых ситуациях клиента могут проверить и на «выходе».

«В случае наличия у банка новой информации относительно клиента, источников происхождения средств, которая стала известна в процессе обслуживания, банк имеет право получить от клиента дополнительные документы/информацию, а клиент обязан их предоставить».

Справка Finance.ua:

финансовые операции или попытка их осуществления независимо от суммы, на которую они совершаются, считаются подозрительными, если субъект первичного финансового мониторинга имеет подозрение или имеет достаточные основания для подозрения, что они являются результатом преступной деятельности;

Министерство юстиции зарегистрировало новые нормы процедуры финансового мониторинга участников, государственное регулирование которых осуществляет Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку.

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