Банки могут не отдавать депозиты вкладчикам из-за финмониторинга — НБУ

Банки имеют право не возвращать депозит вкладчику и требовать у них дополнительные документы из-за проблем, связанных с финансовым мониторингом.
Об этом рассказали на запрос «Минфина» в Национальном банке.
Регулятор отмечает существование трех случаев, в которых банк обязан отказать клиенту в проведении финансовой операции, в том числе по выдаче банковского вклада. Такими случаями являются:
«В этих случаях банк применяет заморозку/блокировку активов клиента. Но после отмены указанных выше оснований возвращает средства клиенту», — отмечают в Нацбанке.
В НБУ напомнили, что коммерческие банки, выполняя требования Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» применяет в своей деятельности риск-ориентированный подход. Это означает, что банк принимает меры в отношении клиентов в зависимости от риска конкретного клиента, вида услуги, суммы финансовой операции и тому подобное.
В Нацбанке говорят: банк может запросить у клиента документы по источникам происхождения средств в случаях, если сумма финансовой операции этого клиента не соответствует информации о его доходах. Или в случае возникновения подозрения, что эти средства могут быть связаны с незаконной деятельностью.
Такую информацию банки должны запросить до зачисления средств на депозитный счет.
«Следовательно, при выдаче клиенту средств с этого счета у сотрудников банка не должно быть вопросов относительно источников происхождения средств», — подчеркивают в Нацбанке.
Но в некоторых ситуациях клиента могут проверить и на «выходе».
«В случае наличия у банка новой информации относительно клиента, источников происхождения средств, которая стала известна в процессе обслуживания, банк имеет право получить от клиента дополнительные документы/информацию, а клиент обязан их предоставить».
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