Лица с инвалидностью получили дополнительные права

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении социальных гарантий для лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью. Верховная Рада приняла документ 15 июля текущего года.
Об этом сообщает пресс-служба Президента.
Согласно закону, люди с инвалидностью и лица, сопровождающие их, имеют право на первоочередное обслуживание в любых кассах, а также на всех предприятиях, в учреждениях и организациях, предоставляющих услуги населению.
Также лица с инвалидностью І группы и лица, их сопровождающие, которые едут на лечение, имеют право на приоритетное прохождение пунктов пропуска через государственную границу Украины и контрольных пунктов въезда/выезда на временно оккупированные территории (не чаще одного раза в неделю в одну сторону).
Кроме того, взрослые и дети с инвалидностью смогут получить реабилитационную помощь за счет административно-хозяйственных санкций и пени, поступивших в государственный бюджет и используются Фондом социальной защиты инвалидов.
Напомним, Кабинет министров 21 июля внес изменения в постановление о доплатах лицам, которые получают меньше 2200 гривен пенсии. Надбавки получат более 30 тысяч лиц с инвалидностью I группы.
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