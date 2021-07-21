С 5 августа меняются правила пересечения границы

С 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда, связанные с карантином.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Иностранцам и лицами без гражданства, за исключением отдельных категорий, во время въезда в Украину нужно иметь:
Лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев. Под самоизоляцию при пересечении границы не подпадают:
Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащими самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса «Дома» запрещается.
Кроме этого, самоизоляция предусмотрена и для граждан, которые прибывают из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.
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