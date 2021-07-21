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С 5 августа меняются правила пересечения границы

С 5 августа меняются правила пересечения границы

С 5 августа, согласно постановлению Кабинета Министров Украины, меняются правила пересечения границы и контрольных пунктов въезда-выезда, связанные с карантином.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Иностранцам и лицами без гражданства, за исключением отдельных категорий, во время въезда в Украину нужно иметь:

  • полис (свидетельство, сертификат) страхования от COVID-19, который действует на весь срок пребывания в Украине;
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-тестирования на COVID-19, которые проведены не более чем за 72 часа до пересечения границы;
  • или документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных, или согласно заключенным Украиной международным договорам о взаимном признании документов о вакцинации от COVID-19 или о взаимном признании COVID-сертификатов.

Лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев. Под самоизоляцию при пересечении границы не подпадают:

  • лица, не достигшие 18 лет;
  • граждане Украины, выехавшие за границу до 4 августа 2021 года;
  • члены официальных делегаций иностранных государств, сотрудников международных организаций;
  • работники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных в Украине;
  • военнослужащие (подразделений) вооруженных сил государств – членов НАТО и государств – участников программы НАТО “Партнерство ради мира”;
  • участники внешнего независимого оценивания, лица, которые намерены поступить в учебные заведения, соискатели образования, обучающиеся в учебных заведениях, расположенных на территории Украины, а также родители, сопровождающие таких лиц;
  • водители и члены экипажа грузовых транспортных средств, автобусов, выполняющих регулярные перевозки, члены экипажей воздушных и морских, речных судов, члены поездных и локомотивных бригад;
  • лица, имеющие документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
  • граждане Украины, у которых есть выданный в установленном Минздравом порядке документ, подтверждающий получение одной дозы вакцины от COVID-19.

Пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, подлежащими самоизоляции, без установленного и активированного мобильного приложения электронного сервиса «Дома» запрещается.

Кроме этого, самоизоляция предусмотрена и для граждан, которые прибывают из временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

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По материалам Finance.UA
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