Porsche планирует составить конкуренцию в космосе Джеффу Безосу и Илону Маску

Династия Porsche SE сообщила об инвестициях в немецкий космический стартап Isar Aerospace, который является конкурентом Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска в производстве ракет и запуске спутников.

Об этом сообщает Business News.

Isar Aerospace считает, что сможет конкурировать на рынке по запуску небольших спутников на орбиту Земли, несмотря на то, что Blue Origin и SpaceX поддерживают миллиардеры и они уже активно участвуют в космических полетах.

Компания Porsche SE вложит 75 миллионов долларов, инвестирует она вместе с фирмой HV Capital и швейцарским банком Lombard Odier. В Porsche SE заявили, что получат «небольшую долю в процентах в виде однозначного числа». Для холдинга, который в основном занимается автомобилями, это хорошая возможность стать крупным инвестором, принять участие в космической гонке и в развитии технологий будущего.

«Мы убеждены, что рентабельный и гибкий доступ к космосу будет способствовать инновациям во многих отраслях промышленности. Вместе с Isar Aerospace мы инвестируем в компанию, которая имеет хорошие возможности для того, чтобы зарекомендовать себя как ведущий европейский производитель ракет-носителей», — отмечает Лутц Мешке, руководитель Porsche SE, который отвечает за управление инвестициями.

Коммерческий спрос на запуск малых спутников значительно возрастает, поскольку компании в быстро развивающихся отраслях все больше полагаются на спутниковые технологии для запуска программных приложений.

В прошлом месяце SpaceX вывела на орбиту 88 спутников за один запуск ракеты для разных заказчиков. В тот же день Virgin Orbit, созданная Ричардом Брэнсоном и Virgin Galactic в 2017 году, отправила в космос спутники, принадлежащие Министерству обороны США, польскому стартапу SatRevolution и Королевским военно-воздушным силам Нидерландов.