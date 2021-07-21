0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 6 0

Porsche планирует составить конкуренцию в космосе Джеффу Безосу и Илону Маску

Porsche планирует составить конкуренцию в космосе Джеффу Безосу и Илону Маску

Династия Porsche SE сообщила об инвестициях в немецкий космический стартап Isar Aerospace, который является конкурентом Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска в производстве ракет и запуске спутников.

Об этом сообщает Business News.

Isar Aerospace считает, что сможет конкурировать на рынке по запуску небольших спутников на орбиту Земли, несмотря на то, что Blue Origin и SpaceX поддерживают миллиардеры и они уже активно участвуют в космических полетах.

Компания Porsche SE вложит 75 миллионов долларов, инвестирует она вместе с фирмой HV Capital и швейцарским банком Lombard Odier. В Porsche SE заявили, что получат «небольшую долю в процентах в виде однозначного числа». Для холдинга, который в основном занимается автомобилями, это хорошая возможность стать крупным инвестором, принять участие в космической гонке и в развитии технологий будущего.

«Мы убеждены, что рентабельный и гибкий доступ к космосу будет способствовать инновациям во многих отраслях промышленности. Вместе с Isar Aerospace мы инвестируем в компанию, которая имеет хорошие возможности для того, чтобы зарекомендовать себя как ведущий европейский производитель ракет-носителей», — отмечает Лутц Мешке, руководитель Porsche SE, который отвечает за управление инвестициями.

Коммерческий спрос на запуск малых спутников значительно возрастает, поскольку компании в быстро развивающихся отраслях все больше полагаются на спутниковые технологии для запуска программных приложений.

В прошлом месяце SpaceX вывела на орбиту 88 спутников за один запуск ракеты для разных заказчиков. В тот же день Virgin Orbit, созданная Ричардом Брэнсоном и Virgin Galactic в 2017 году, отправила в космос спутники, принадлежащие Министерству обороны США, польскому стартапу SatRevolution и Королевским военно-воздушным силам Нидерландов.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.