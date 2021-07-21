Amazon будет платить пользователям за отпечатки их ладоней 10 долларов

Американская компания Amazon будет платить пользователям по 10 долларов в виде промокупона за регистрацию и привязку отпечатков своих ладоней к учетной записи компании.
Об этом сообщает TechCrunch.
Отпечаток ладони сам по себе не имеет большого значения, хотя Amazon заявляет, что использует неопределенное «подмножество» анонимных данных ладони для улучшения технологии. Как сказано в сообщении, если связать ваш отпечаток ладони с учетной записью Amazon, компания может использовать данные, такие как история покупок, для ориентирования рекламы, предложений и рекомендаций с течением времени.
Amazon сообщил, что его оборудование для сканирования фиксирует мельчайшие характеристики ладони пользователя — как детали поверхности, такие как линии и гребни, так и подкожные особенности, такие как узоры вен — для создания персональной подписи ладони", которая затем сохраняется в «облаке» и используется для идентификации, когда пользователь находится в одном из его магазинов.
Напомним, в 2020 году компания Amazon представила свои новые биометрические сканеры отпечатков ладоней Amazon One. Благодаря этой функции, покупатели имеют возможность оплачивать товары в некоторых магазинах, размахивая отпечатками ладоней над одним из этих сканеров. До февраля компания распространила свои сканеры ладоней на другие продуктовые, книжные и 4-звездочные магазины Amazon по всему Сиэтлу.
С прошлого года технологии биометрического сканирования начали работать в магазинах Amazon в США, включая Нью-Йорк, Нью-Джерси, Мэриленд и Техас.
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