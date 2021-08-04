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В Минэкономики назвали причины скачка цен в Украине

В Минэкономики назвали причины скачка цен в Украине

Сохранение годовой инфляции в Украине в июне 2021 года на уровне 9,5% является результатом действия двух определяющих факторов. Это влияние внешних цен и неопределенность относительно очередной волны пандемии.

Об этом сообщается в Обзоре инфляции, размещенном на сайте Минэкономики.

Как отмечается в сообщении, в июне несколько ослаб основной фактор внешних цен на пищевые продукты и энергоносители.

«При текущей специфике спроса, в котором, с одной стороны, все еще сохраняется постоянное концентрирование на продуктах питания, с другой — начинают активизироваться расходы, которые откладывались в течение карантинного периода (туризм, гостиницы, общественное питание), уровень годовой потребительской инфляции остается высоким», — говорится в обзоре.

Во-вторых, отметили в Минэкономики, сейчас украинская экономика, как в целом и мировая, постепенно выходит из ограничивающих активность условий, но с сохранением определенного уровня неопределенности на перспективу в ожидании очередной волны пандемии, что также обуславливает высокий уровень инфляции.

«Ожидается, что в ближайшее время дефляция или значительно меньшая траектория роста цен на продовольствие в летние месяцы, при условии определенной диверсификации потребительского спроса на фоне постепенного восстановления уровня экономической активности, обеспечит общее замедление инфляции», — отметили в Минэкономики.

Инфляция в годовом измерении в июне 2021 года составила 9,5%, что почти в два раза выше, чем целевой уровень НБУ (5%).

По материалам РБК-Украина
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