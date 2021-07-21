Гостиничный комплекс на Закарпатье выставлен на аукцион за 9,3 млн грн

Аукцион по продаже гостиничного комплекса “Барское имение”, расположенного в Закарпатской области, с. Большие Лазы, состоится 19 августа на платформе СЕТАМ.

Об этом сообщается на сайте торговой площадки.

Отель продается за 9,3 млн грн.

Общая площадь комплекса 1209,35 кв. м. В состав имущества входит заведение общественного питания «Колыба», который состоит из одного этажа и мансарды. Отмечается, что по коммуникациям имеется электроснабжение, водоснабжение и канализация – местная.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 19 августа.

Ранее сообщалось, что торгово-гостиничный комплекс на Подоле выставлен на аукцион. Стартовая цена здания – более 360 млн грн.