Гостиничный комплекс на Закарпатье выставлен на аукцион за 9,3 млн грн

Аукцион по продаже гостиничного комплекса “Барское имение”, расположенного в Закарпатской области, с. Большие Лазы, состоится 19 августа на платформе СЕТАМ.
Об этом сообщается на сайте торговой площадки.
Отель продается за 9,3 млн грн.
Общая площадь комплекса 1209,35 кв. м. В состав имущества входит заведение общественного питания «Колыба», который состоит из одного этажа и мансарды. Отмечается, что по коммуникациям имеется электроснабжение, водоснабжение и канализация – местная.
Прием заявок на участие в аукционе продлится до 19 августа.
Ранее сообщалось, что торгово-гостиничный комплекс на Подоле выставлен на аукцион. Стартовая цена здания – более 360 млн грн.
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