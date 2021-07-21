Президент подписал закон о штрафах за нарушение габаритно-весового контроля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля.
Как сообщает пресс-служба Офиса президента, этот документ Верховная Рада приняла 29 июня.
Документ имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.
Закон вводит:
Размеры штрафов:
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