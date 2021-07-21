Президент подписал закон о штрафах за нарушение габаритно-весового контроля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о введении административной ответственности за нарушения в сфере габаритно-весового контроля.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, этот документ Верховная Рада приняла 29 июня.

Документ имеет целью недопущение разрушения автомобильных дорог, улучшение состояния безопасности дорожного движения, уменьшение количества ДТП и сохранение жизни и здоровья людей.

Закон вводит:

административную ответственность за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью средств фото- и киносъемки, видеозаписи, среди прочего, в автоматическом режиме;

штрафы для водителей транспортных средств за невыполнение требований об остановке от представителей Государственной службы по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность), внесение недостоверных сведений о массе или габаритах груза в товарно-транспортной накладной или иного документа и т.д.

Размеры штрафов:

в случае превышения установленных законодательством габаритно-весовых норм до 2% включительно штраф будет составлять 1,7 тыс. гривен (100 необлагаемых минимумов доходов граждан), в случае превышения габаритно-весовых норм от 2% до 5% – 5,1 тыс. гривен (300 необлагаемых минимумов доходов граждан);

при превышении габаритно-весовых норм от 5% до 10% включительно сумма штрафа составит 8,5 тыс. гривен (500 необлагаемых минимумов доходов граждан), при превышении норм более чем на 10%, но не более 20% – 17 тыс. гривен (1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан), в случае превышения габаритно-весовых норм более чем на 20%, но не более 30% – 34 тыс. гривен (2 тыс. минимумов), при превышении норм более чем на 30% – 51 тыс. гривен (3 тыс. минимумов).

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