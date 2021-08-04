Цены на недвижимость в Украине стремительно растут: в 2022 году жилье будет еще дороже

Космические цены на квартиры становятся еще выше. Недвижимость за последний год выросла кое-где на треть. Больше всего — в столице.
Об этом пишет 24 канал.
По словам президента Конфедерации строителей Украины Льва Парцхаладзе, из-за пандемии цены на жилье должны были наоборот — снизиться. Местами за год стоимость квартир выросла на 10 — 30%.
Первой начала подниматься цена новостроек, что потянуло за собой и стоимость на вторичном рынке. Эксперт по недвижимости Виталий Шокал рассказал, что по сравнению с 2020 годом разница уже ощутима.
«Квартиру можно было купить примерно за 70 тысяч долларов, сейчас аналогичную квартиру, с таким же ремонтом и площадью, можно купить за 76 — 80 тысяч долларов», — отметил он.
Эксперты отмечают, что есть несколько причин для подорожания квартир, в том числе:
Парцхаладзе рассказал, что в Киеве трудно найти разнорабочего за 650 — 700 гривен в день, а специалисты получают до 1,5 тысячи в день. «Если умножить на 25 дней, а именно столько работают на строительстве, то доходит почти до 1,5 тысячи долларов», — добавил он.
Спрос диктует предложение – эта закономерность является еще одной причиной, почему выросла стоимость недвижимости. Ведь в нее чаще всего вкладывают деньги украинцы, потому что банки значительно снизили процентные ставки депозитов.
Шокал отметил, что еще в 2019 — 2020-х годах банки предлагали кредиты под 18 — 20% годовых. Однако в 2021 году некоторые банки готовы выдать кредиты даже до 10%.
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Еще дороже будет недвижимость, если депутаты проголосуют за законопроект № 5600, который вводит необходимость уплаты компаниями НДС при проведении операций с недвижимостью на вторичном рынке.
Граждан, продающих более 2 объектов недвижимости в год, будут обязывать уплачивать 18% НДФЛ с каждой последующей сделки. Сейчас в цене квартир налог на добавленную стоимость уже учтен. Эти 20% застройщик закладывает, когда впервые продает новопостроенное жилье.
В целом снижения стоимости жилья эксперты в сфере недвижимости не прогнозируют. Наоборот, цена и в дальнейшем будет расти. По несколько процентов квартиры добавят в стоимости уже к концу 2021 года.
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