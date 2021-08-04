За полтора месяца оформлено более 17 тысяч авто на еврономерах

За период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч авто на еврономерах – в бюджет уплатили более 600 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Telegram.

В бюджет за указанный период уже уплачена сумма более 600 млн грн.

В частности, с 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 31 июля 2021 года лидерами по количеству авто стали:

Закарпатская таможня – 2 797 авто;

Киевская таможня – 1 539 авто;

Одесская таможня – 1 487 авто;

Черновицкая таможня – 1 455 авто;

Львовская таможня – 804 авто.

Напомним, что с 15 июня 2021 года, дня введения в действие указанных выше законов Украины, владельцы авто “на еврономерах” имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.

Речь идет о б/у авто, выпущенных не менее пяти лет назад и которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита. Действие законов о льготной растаможке не распространяется на транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам «Евро-2» и выше.

Сумма акцизного налога определяется по следующей формуле:

Ставка = Ставка базовая + Vе + Fе.

Ставка базовая — ставка налога в евро за одну единицу транспортного средства, определяется исходя из количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, до года определения ставки налога.

Vе – ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который составляет:

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя внутреннего сгорания до 2000 куб. сантиметров (включительно);

0,2 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя 2001−3000 куб. сантиметров;

0,25 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя 3001−4000 куб. сантиметров;

0,35 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя для транспортного средства с объемом двигателя 4001−5000 куб. сантиметров;

0,5 евро за 1 куб. см объема цилиндров двигателя – для транспортного средства с объемом двигателя более 5000 куб. сантиметров.

Fе – ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая составляет:

ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом;

100 евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с зажиганием от сжатия (дизелем или полудизелем);

ноль евро для транспортных средств, оснащенных двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием и кривошипно-шатунным механизмом или двигателем внутреннего сгорания с воспламенением от сжатия (дизелем или полудизелем) и электрическим двигателем (одним или несколькими).

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