За полтора месяца оформлено более 17 тысяч авто на еврономерах

За период с 15 июня 2021 года по 31 июля 2021 года в рамках льготного периода по новой формуле растаможили более 17 тысяч авто на еврономерах – в бюджет уплатили более 600 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы в Telegram.
В бюджет за указанный период уже уплачена сумма более 600 млн грн.
В частности, с 1 июля 2021 года, начала работы Гостаможслужбы в формате единого юридического лица, по состоянию на 31 июля 2021 года лидерами по количеству авто стали:
Напомним, что с 15 июня 2021 года, дня введения в действие указанных выше законов Украины, владельцы авто “на еврономерах” имеют временную возможность осуществить упрощенное таможенное оформление своих транспортных средств и уплатить меньшую сумму налогов и сборов, других обязательных платежей.
Речь идет о б/у авто, выпущенных не менее пяти лет назад и которые по состоянию на 31 декабря 2020 года находились в таможенном режиме временного ввоза или транзита. Действие законов о льготной растаможке не распространяется на транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам «Евро-2» и выше.
Сумма акцизного налога определяется по следующей формуле:
Ставка базовая — ставка налога в евро за одну единицу транспортного средства, определяется исходя из количества лет, прошедших с года выпуска транспортного средства, до года определения ставки налога.
Vе – ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая определяется умножением объема цилиндров двигателя внутреннего сгорания на коэффициент, который составляет:
Fе – ставка налога в евро за одно транспортное средство, которая составляет:
Кстати, в телеграм-канале Finance_ukr вы также найдете последние важные новости для автомобилистов. Подписывайтесь, чтобы не пропустить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев — ГетманцевВчера, 14:00 - 6428 27
Цены на недвижимость в Украине стремительно растут: в 2022 году жилье будет еще дороже2 ч. назад - 1047 9
Верховная Рада купила новых автомобилей на 18 миллионов гривенВчера, 17:21 - 507 7
Украинцы стали чаще сталкиваться со сложностями при обмене валюты: кого это касаетсяВчера, 13:00 - 2744 7
В июле украинцы продали больше всего наличной валюты за всю историю наблюденийВчера, 21:00 - 1089 5
Нужно ли регистрировать ГБО: суд дал разъяснениеВчера, 19:41 - 12143 4
В Украине введут налог на необоснованные траты украинцев — ГетманцевВчера, 14:00 - 6428 27
Украинцы стали чаще сталкиваться со сложностями при обмене валюты: кого это касаетсяВчера, 13:00 - 2744 7
Элитный поезд «Киев — Одесса» готов к первому рейсу (фото вагонов)Вчера, 13:21 - 1748 4
Почему в Киеве растут цены на недвижимость и сколько это продлится - прогноз от экс-главы НБУВчера, 20:00 - 1708 3
Илон Маск показал ракету Starship, которая вскоре полетит на земную орбитуПозавчера, 11:11 - 325 3
В Украине провели испытания беспилотника Bayraktar04.08.2021, 09:47 - 317
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»02.08.2021, 09:55 - 1066 3
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 1267 3
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1870 7