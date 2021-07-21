Украинские госбанки выйдут на биржу для приватизации: каковы преимущества и недостатки

Украинские государственные банки будут выходить на Лондонскую фондовую биржу. Это станет первым шагом на пути к их приватизации. После этого доля государства в банковском секторе должна уменьшиться.

Об этом заявил глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко после своего рабочего визита в Лондон. В то же время аналитики заверили, что выход государственных банков на IPO, то есть на фондовую биржу, не является чем-то новым.

Большинство стран вывели свои банки на биржи уже достаточно давно, в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Трейдер группы ICU Виталий Сивач отметил, что IPO в банковском секторе сейчас — довольно редкое явление.

«Одним исключением является Китай, который провел успешные IPO своих государственных банков. Однако это было лет 10−15 назад. Это более показательно для развивающихся стран», — отметил Сивач.

Присутствие государства в банковском секторе начала активно расти с началом кризиса в 2015 году и достигла 50%. Это произошло в результате национализации ПриватБанка.

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О продаже госбанков в правительстве начали говорить еще в 2016 году. Однако только в 2020 году Кабмин принял новую стратегию, которая предусматривает, что к 2025 году доля рынка государственных банков с текущих более 50% должна снизиться до 25%. В то же время в Европе в среднем эта цифра составляет 6−8%.

«Если мы посмотрим на нашим ближайших соседей, это страны центрально-Восточной Европы, в Чехии доля государства в банковском секторе всего 0,9%, в Венгрии — 10,5%. Словакия — это 0,5%. Выделяется Польша, там 33% принадлежит государству. Если мы снизим долю государства до 25%, это уже соответственно будет большим плюсом», — объяснила главный экономист Офиса эффективного регулирования Юлия Корнеева.

Большая доля государства в банковском секторе несет за собой ряд негативных последствий:

увеличение вероятности коррупции;

политическое давление;

кредитование других государственных предприятий, которые уже давно убыточны.

В развитых странах государственные банки в основном приватизированы. В этом должны быть заинтересованы и клиенты. На простых вкладчиков приватизация госбанка не повлияет. Наоборот — должно улучшиться качество обслуживания и начаться внедрение новых технологий.

«Когда государственный банк выводится на IPO, это означает, что акционеры, которые купят эти акции, на равных правах с государством, которое владеет остальной частью этого банка. Чтобы эти равные права были обеспечены, нужна система корпоративного управления», — отметил руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Сейчас приватизация государственных банков проходит медленно. Эксперты уверены, что причиной является ряд факторов. В частности, сложная бюрократическая процедура и сопротивление со стороны влиятельных групп, которые могут потерять свои источники доходов.

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