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США инвестируют $1 трлн в инфраструктурные проекты

США инвестируют $1 трлн в инфраструктурные проекты

В США после длительных дискуссий Сенат согласовал законопроект об $ 1 трлн инвестиций в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру.

Об этом сообщает CNBC.

В частности, $ 550 млрд в течение пяти лет предполагается потратить на автомобильные и железнодорожные дороги, зарядные станции для электромобилей и замену свинцовых водопроводных труб в дополнение к $ 450 млрд, утвержденным ранее.

«Я верю, что мы сможем быстро обработать соответствующие поправки и принять этот законопроект за несколько дней», — заявила лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Это действительно важный законопроект, потому что он касается нашей большой, стареющей и уже устаревшей инфраструктуры в стране и ее модернизации. Это хорошо для всех», — добавил сенатор-республиканец Роб Портман.

По материалам Корреспондент.net
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