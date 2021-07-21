США инвестируют $1 трлн в инфраструктурные проекты

В США после длительных дискуссий Сенат согласовал законопроект об $ 1 трлн инвестиций в дороги, мосты, порты, высокоскоростной интернет и другую инфраструктуру.

Об этом сообщает CNBC.

В частности, $ 550 млрд в течение пяти лет предполагается потратить на автомобильные и железнодорожные дороги, зарядные станции для электромобилей и замену свинцовых водопроводных труб в дополнение к $ 450 млрд, утвержденным ранее.

«Я верю, что мы сможем быстро обработать соответствующие поправки и принять этот законопроект за несколько дней», — заявила лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

«Это действительно важный законопроект, потому что он касается нашей большой, стареющей и уже устаревшей инфраструктуры в стране и ее модернизации. Это хорошо для всех», — добавил сенатор-республиканец Роб Портман.