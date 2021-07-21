В Украине меняются нормы строительства дорог

Разработан проект изменений в государственные строительные нормы (ГСН) в части строительства автодорог с целью повышения их безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Отмечается, что документ уже направлен на утверждение в профильные министерства.
В нем прописаны новые требования относительно минимальной толщины слоев дорожного покрытия, полос движения для аварийной остановки, пешеходных переходов, дорожных ограждений и тому подобное.
За основу изменений ГСН взята концепция Vision Zero, целью которой является снижение до нуля смертности на дорогах благодаря продуманной системе безопасности.
Согласно документу, запрещаются левые отнесенные повороты на дорогах высших категорий, кроме перекрестков с незначительной интенсивностью движения (до 20 тыс. авто в сутки).
Также предусмотрено устройство пешеходных переходов на разных уровнях на дорогах I категории.
Кроме того, вводится обязательное освещение автодорог международного значения I категории с интенсивностью движения более 30 тыс. авто в сутки.
Также вносятся изменения в проектирование транспортных развязок: разработана таблица, которая разделяет развязки на классы в соответствии с категориями дорог на перекрестках и переходах, а также интенсивностью движения на них.
В документе также прописаны варианты устройства переходно-скоростных полос в зависимости от различных условий пересечения потоков.
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