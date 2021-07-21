Российский газовый монополист «Газпром» отказался бронировать дополнительные транзитные мощности Украины. «Оператор ГТС Украины» выставлял твердые дополнительные мощности на четвертый квартал 2021 года в объеме 9,8 млн куб. м в сутки.
Об этом свидетельствуют данные системы бронирования GSA Platform.
Кроме того, «Газпром» отказался бронировать транзитные мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на четвертый квартал, а также на первые три квартала 2022 года. На аукцион были выставлены твердые транзитные мощности на 89 млн куб. м в суки.
Напомним, российский «Газпром» 27 июля вновь отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на август.
После этого цены на газ на европейском хабе TTF достигли уровня 500 долларов за тысячу кубометров.
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Ранее генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что «Газпром» отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.
Отметим, согласно договору от 31 декабря 2019 года «Нафтогаз» является компанией-организатором транспортировки российского газа и по заказу «Газпрома» бронирует у ООО «Оператор ГТС Украины» необходимые мощности.
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