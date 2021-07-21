Межбанк: чего ждать по курсу доллара и евро

Понедельник на валютном рынке пройдет в два этапа.

На первом (часов до 12) — сработает эффект «первого дня месяца». Традиционно компании будут подводить итоги прошлого отчетного периода и, как говорят дилеры банков, — «клиенты будут считаться». Это снизит их активность на межбанке и приведет к общему сокращению статистики торгов за 2 августа. По нашему прогнозу объем операций на межбанке сегодня не превысит $ 95−120 млн при заключении до 400−520 сделок.

На втором (ближе к обеду и после него) — компании и сами банки уже постепенно начнут входить в обычный деловой ритм и активизируются на межбанке. Пик их активности придется на период с 12 до 15 часов. В это время будут закрыты все основные клиентские операции понедельника. После чего на торгах уже останется очень малое число игроков. В основном — спекулянтов, которые периодически в зависимости от ситуации будут стараться «покачать» курс на небольших суммах.

При таком сценарии торгов Нацбанку не будет особой нужды выходить на рынок и он постарается остаться сегодня только наблюдателем. Лишь при существенных перекосах спроса и предложения — мы увидим его на межбанке. Но по нашей информации от крупных клиентов — они не планируют сегодня каких-то значительных объемов, а значит, и особых перекосов по спросу и предложению — не намечается.

Котировки межбанка 2 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,70−27,00 грн, евро — коридор 31,60−32,05 грн.

На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:

Доллар: коридор покупок и продаж 26,60−27,00 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.

Евро: в банках коридор от 31,45 до 32,10 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,60−31,95 грн при спреде до 25 копеек.

Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:

Курс доллара в банках: прием 26,55−26,80 грн и продажа 26,89−27,00 грн.

В обменниках финкомпаний: покупка 26,80−26,83 грн и продажа 26,90−26,95 грн.

Курс доллара на Межбанке — график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США — 26,78 / 26,80

евро — 31,81 / 31,84

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