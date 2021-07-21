Межбанк: чего ждать по курсу доллара и евро

Понедельник на валютном рынке пройдет в два этапа.
На первом (часов до 12) — сработает эффект «первого дня месяца». Традиционно компании будут подводить итоги прошлого отчетного периода и, как говорят дилеры банков, — «клиенты будут считаться». Это снизит их активность на межбанке и приведет к общему сокращению статистики торгов за 2 августа. По нашему прогнозу объем операций на межбанке сегодня не превысит $ 95−120 млн при заключении до 400−520 сделок.
На втором (ближе к обеду и после него) — компании и сами банки уже постепенно начнут входить в обычный деловой ритм и активизируются на межбанке. Пик их активности придется на период с 12 до 15 часов. В это время будут закрыты все основные клиентские операции понедельника. После чего на торгах уже останется очень малое число игроков. В основном — спекулянтов, которые периодически в зависимости от ситуации будут стараться «покачать» курс на небольших суммах.
При таком сценарии торгов Нацбанку не будет особой нужды выходить на рынок и он постарается остаться сегодня только наблюдателем. Лишь при существенных перекосах спроса и предложения — мы увидим его на межбанке. Но по нашей информации от крупных клиентов — они не планируют сегодня каких-то значительных объемов, а значит, и особых перекосов по спросу и предложению — не намечается.
Котировки межбанка 2 августа будут в пределах: доллар — коридор 26,70−27,00 грн, евро — коридор 31,60−32,05 грн.
На наличном рынке ценники в обменниках финкомпаний и банков будут находиться в пределах:
Доллар: коридор покупок и продаж 26,60−27,00 грн при спреде в обменниках финкомпаний в пределах 15−20 коп, а в кассах банков до 25 коп.
Евро: в банках коридор от 31,45 до 32,10 грн при спреде до 25−30 коп, а в обменниках финкомпаний — в пределах коридора 31,60−31,95 грн при спреде до 25 копеек.
Котировки наличного валютного рынка на 10 утра:
Курс доллара в банках: прием 26,55−26,80 грн и продажа 26,89−27,00 грн.
В обменниках финкомпаний: покупка 26,80−26,83 грн и продажа 26,90−26,95 грн.
Курс доллара на Межбанке — график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США — 26,78 / 26,80
евро — 31,81 / 31,84
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен4 ч. назад - 1612 14
Налоги при покупке жилья: можно ли сэкономить на оформлении сделкиПозавчера, 12:00 - 4168 6
Работа в Польше для украинцев: что предлагают и сколько платятВчера, 09:05 - 4575 5
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 19131 3
Huawei представил два флагманских смартфона с камерами LeicaВчера, 04:21 - 548 3
Нарушители ПДД отказываются платить штрафы – бюджет может недополучить 2,6 млрд грнВчера, 20:22 - 19131 3
Украинские банкиры спрогнозировали курс на ближайшие неделиВчера, 11:00 - 3430 1
Украинцам анонсировали подорожание растительного масла до 100 гривен4 ч. назад - 1612 14
Нужно ли новому владельцу автомобиля переоформлять страховой полис на себяВчера, 16:34 - 1389
Спрос на IT-специалистов в Украине каждый год растет на 30%Вчера, 14:21 - 839
В Эстонии создали спрей от коронавируса: защищает и от штамма «Дельта»Около часа назад - 60
«Новая почта» впервые в Украине протестировала доставку посылки беспилотным летательным аппаратом (фото, видео)29.07.2021, 16:27 - 766 2
В мире продали первое искусственное сердце: его успешно пересадили пациенту (видео)21.07.2021, 09:40 - 1495 5
Завод Малышева представит в Турции прототип двигателя для танка Altay20.07.2021, 09:48 - 1462 7
В DB Schenker используют интеллектуальные очки для работы с заказами на складах в Германии17.07.2021, 11:30 - 788