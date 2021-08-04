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10 стран, где продают больше всего битых машин (инфографика)

10 стран, где продают больше всего битых машин (инфографика)

Казалось бы, ответ на этот вопрос очевиден — в США! Ведь большинство «битков» везут в Украину именно оттуда. Однако исследование carVertical касается поврежденных после ДТП автомобилей, которые продаются целыми. А тут уже ситуация другая.

Об этом пишет auto.24tv.ua.

Данное исследование показало, что количество битых авто на продажу зависит от состоятельности местных жителей. В более богатых странах процент битых подержанных авто меньше, в менее богатых — больше.

Конечно, эти статистические данные не могут претендовать на истину в последней инстанции. Ведь на некоторых рынках нет онлайн данных о повреждении автомобилей с точной привязкой к марке и модели.

Однако при покупке авто из-за рубежа надо учитывать, что в некоторых странах, откуда украинцы часто привозят автомобили, очень легко попасть на битый автомобиль.

По материалам Finance.UA
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