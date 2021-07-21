Как изменились цены на новостройки столицы в середине лета (инфографика)

В июле 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Киева повысилась.

Об этом сообщает СтройОбзор.

Цена в середине лета, по сравнению с июнем 2021-го, поднялась на 1% и составила 36 440 грн. за кв. м (в июне – 36 076 грн. за кв. м).

После резкого спада цен, который начался еще в январе, вот уже четвертый месяц подряд стоимость квадратного метра растет.

Еще в начале лета скачки цен на квадратные метры били все рекорды. В июле ситуация изменилась. Значительное изменение коснулось класса «комфорт». В остальных показатели также не остались прежними, но скачков не было.

Эконом. В эконом-классе цена опустилась на 1,8%. Если весь прошлый год цены были относительно стабильными, то в этом году изменения более ощутимые. При этом наблюдается тенденция на уменьшение стоимости.

На сегодня средняя цена составляет 25 842 грн. за 1 кв. м.

Комфорт. С «комфортом» ситуация похожая. С осени 2020-го и последующие полгода колебания цены хоть и было, но не таким резким, как последние полгода.



После июльского падения цена резко поднялась на 6,5% и составила 29 334 грн. за «квадрат».

Бизнес. В июле менее резкие изменения показал бизнес-класс. Цена поднялась на 1,7% и составила 54 946 грн.

Если сравнить колебание цен в этом классе с другими, то «бизнес» – самый нестабильный. Практически каждый месяц цена, то взлетает вверх, то снова снижается.

Премиум. Такая же ситуация характерна и для класса «премиум». Хотя в июле изменения были менее существенными, чем в начале лета.

Стоимость квадратного метра здесь составила 67 574 грн. Если говорить о процентном соотношении с предыдущим месяцем, то она поднялась всего на 1%.

Де-люкс. В прошлом месяце рекордсменом стал класс «де-люкс». В этом месяце стоимость «квадрата» поднялась до 104 095 грн.

После скачков, которые были в конце-начале лета, ситуация более стабилизировалась. Июльский показатель на 1% выше, чем в июне.

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