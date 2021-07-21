Amazon получил рекордный в ЕС штраф на $ 887 млн

Европейский регулятор в сфере конфиденциальности оштрафовал американского онлайн-ритейлера Amazon.com Inc. на $ 887 млн за нарушения, касающиеся рекламы.
Это крупнейший в истории штраф, назначенный за нарушение закона Евросоюза о защите данных.
Пресс-служба Amazon уточнила, что компанию оштрафовала Национальная комиссия по защите данных Люксембурга (CNPD) — основной регулирующий орган для Amazon в Европе, поскольку штаб-квартира компании находится именно в Люксембурге.
Регулятор поручил Amazon пересмотреть ряд деловых практик, однако в сообщении не уточняется, о чем именно идет речь.
Amazon назвала решение регулятора необоснованным и пообещала подать на него апелляцию.
«Решение, связанное с тем, как мы показываем клиентам релевантную рекламу, основано на субъективных и непроверенных интерпретациях европейского закона о конфиденциальности, предложенный штраф абсолютно не отвечает даже подобной интерпретации», — сообщила компания.
Газета The Wall Street Journal в начале июня сообщила, что CNPD распространила предварительное решение в отношении Amazon, которое предусматривало штраф в размере более $ 425 млн.
В случае подобных трансграничных дел решения должны согласовываться другими европейскими регуляторами в сфере конфиденциальности, что может приводить к существенным изменениям, включая увеличение или уменьшение размера штрафа, пишет WSJ. Газета сообщила, что CNPD получила как минимум одну жалобу от другого регулятора ЕС, что предложенный штраф является недостаточно высоким.
Сумма итогового штрафа соответствует около 4,2% чистой прибыли интернет-ритейлера за 2020 год, которая составила $ 21,3 млрд, и 0,2% выручки в размере $ 386 млрд. В рамках Общего регламента о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) Евросоюза регуляторы могут штрафовать компании на сумму до 4% годовой выручки.
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