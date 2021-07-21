UniCredit заявил о намерении купить старейший банк в мире

В четверг итальянский банк UniCredit сообщил, что ведет переговоры с властями Италии о покупке Banca Monte dei Paschi di Siena. Это старейший из ныне существующих банков мира. Он был основан в 1472 году.

Еще в 2009 году банк был на грани банкротства, тогда его спасла итальянская власть. В 2016 году Monte dei Paschi не прошел стресс-тест, проведенный Европейским банковским управлением, а в 2017-м Италии пришлось выделить 5,4 млрд евро на спасение банка, после чего он перешел под государственное управление.

Monte dei Paschi и сейчас остается весьма проблемным, поэтому поиск покупателя стал для итальянских властей сложной задачей. Как сообщалось ранее, правительство Италии давно выбрало UniCredit в качестве лучшего покупателя.

Как заявили в UniCredit, пока стороны лишь договорились об условиях, на которых могут быть куплены «отдельные части» бизнеса Monte dei Paschi, и соглашение об операции пока не достигнуто.

При этом Reuters со ссылкой на источники сообщает, что у Министерства финансов Италии уже есть проект договора и оно убеждено в скором достижении соглашения.

В UniCredit отметили, что в соответствии с достигнутыми договоренностями приобретение Monte dei Paschi никак не повлияет на его основной капитал.

Источники сообщают, что проблемные кредиты Monte dei Paschi возьмет на себя государственный управляющий просроченными кредитами AMCO. Кроме того, UniCredit будет защищен от любых судебных исков в отношении Monte dei Paschi как уже имеющихся, так и будущих, ими продолжат заниматься итальянские власти.

В пятницу UniCredit также представил отчетность за второй квартал 2021 года. Выручка банка в этот период выросла на 6,1%, до 4,4 млрд евро, чистая операционная прибыль увеличилась на 100%, достигнув 1,6 млрд евро.