Оператор ГТС за полгода осуществил транзит почти 22 миллиардов кубометров газа

В январе-июне ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) осуществил транзит почти 22 млрд куб. метров газа.
Об этом сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.
«Мы обеспечили транзит 21,8 млрд куб. м газа. У нас есть контракт на 40 млрд кубов, и чуть больше половины мы уже протранзитировали. Все соответствует нашим ожиданиям», — сказал Макогон.
Он отметил, что ОГТСУ предлагал Газпрому дополнительные мощности для транзита газа до 15 млн куб. м газа в сутки. Газпром принял это предложение и покупает дополнительный транзит с мая.
Позже ОГТСУ предложил еще 53,7 млн куб. м в сутки дополнительных мощностей.
«Это как раз те мощности, которые Газпром отказывается бронировать», — пояснил Макогон.
По его словам, Украина может предложить Газпрому 200 млн куб. м транзитных мощностей в сутки.
Макогон подчеркнул, что при таких объемах транзита цены на газ в Европе были бы намного меньше, чем наблюдаются сейчас.
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