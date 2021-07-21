0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Оператор ГТС за полгода осуществил транзит почти 22 миллиардов кубометров газа

Оператор ГТС за полгода осуществил транзит почти 22 миллиардов кубометров газа

В январе-июне ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) осуществил транзит почти 22 млрд куб. метров газа.

Об этом сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

«Мы обеспечили транзит 21,8 млрд куб. м газа. У нас есть контракт на 40 млрд кубов, и чуть больше половины мы уже протранзитировали. Все соответствует нашим ожиданиям», — сказал Макогон.

Он отметил, что ОГТСУ предлагал Газпрому дополнительные мощности для транзита газа до 15 млн куб. м газа в сутки. Газпром принял это предложение и покупает дополнительный транзит с мая.

Позже ОГТСУ предложил еще 53,7 млн ​​куб. м в сутки дополнительных мощностей.

«Это как раз те мощности, которые Газпром отказывается бронировать», — пояснил Макогон.

По его словам, Украина может предложить Газпрому 200 млн куб. м транзитных мощностей в сутки.

Макогон подчеркнул, что при таких объемах транзита цены на газ в Европе были бы намного меньше, чем наблюдаются сейчас.

По материалам Укринформ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.