Двуногий робот впервые пробежал дистанцию в 5 км (фото)

Робот Cassie, изобретенный в Университете штата Орегон, вошел в историю, преодолев 5 километров, пройдя маршрут чуть больше чем за 53 минуты.

Cassie был разработан под руководством профессора робототехники Джонатана Херста при 16-месячном гранте в $ 1 млн от Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США, сообщает издание techxplore.

С момента появления Cassie в 2017 году студенты в Орегоне, финансируемые Национальным научным фондом, изучали возможности машинного обучения для робота.

Cassie, первый двуногий робот, который использовал машинное обучение для управления беговой походкой на открытой местности, пробежал 5 км в кампусе штата Орегон без остановок и от одной зарядки аккумулятора.

«Студенты лаборатории динамической робототехники Инженерного колледжа Университета штата Орегон объединили опыт биомеханики и существующих подходов к управлению роботами с новыми инструментами машинного обучения. Это потрясающе», – сказал Херст, соучредитель Agility в 2017 году.



Cassie, у которого колени сгибаются, как у страуса, научился бегать с помощью так называемого алгоритма обучения с глубоким подкреплением. Бег требует динамического баланса — способности сохранять равновесие при изменении положения или иным образом находясь в движении, — и Cassie научился бесконечно тонко регулировать, чтобы оставаться в вертикальном положении во время движения.

«Cassie — очень эффективный робот благодаря тому, как он был спроектирован и построен, и мы действительно смогли достичь предела возможностей оборудования и показать, на что он способен», — сказал Джереми Дао, студент лаборатории динамической робототехники.

Херст сказал, что в один прекрасный день шагающие роботы станут обычным явлением — очень похожим на автомобиль, и с таким же воздействием. Ограничивающим фактором было понимание передвижения на ногах, но исследования в штате Орегон сделали возможным множество прорывов.



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