Концерн Daimler представит восемь новых моделей автомобилей

Немецкий концерн Daimler планирует представить в преддверии открытия Международной автомобильной выставки в Мюнхене восемь новых моделей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Автовыставка IAA в Мюнхене откроется 7 сентября текущего года. А новые модели Daimler будут представлены 5 сентября. Дебют новинок пройдет в онлайн-формате.

Так, концерн Daimler AG представит Mercedes-Benz EQB и бронированный седан Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic.

Кроме того, немецкий концерн анонсировал премьеру электромобиля Mercedes-Benz EQE, который в модельной линейке марки будет располагаться ниже, чем модель EQS. Обе модели построены на одной и той же «базе» MEA (Modular Electric Architecture).

Первый серийный электрокар представит подразделение AMG. Еще одна новинка от этого подразделения – это гибридная версия Mercedes-AMG GT.

Еще накануне выставки в Мюнхене будут показаны электрокар Smart, созданный совместно с Geely, а также концептуальная модель Mercedes-Maybach EQS SUV и кросс-универсал Mercedes-Benz С-класса All Terrain.