Концерн Daimler представит восемь новых моделей автомобилей

Немецкий концерн Daimler планирует представить в преддверии открытия Международной автомобильной выставки в Мюнхене восемь новых моделей автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Автовыставка IAA в Мюнхене откроется 7 сентября текущего года. А новые модели Daimler будут представлены 5 сентября. Дебют новинок пройдет в онлайн-формате.
Так, концерн Daimler AG представит Mercedes-Benz EQB и бронированный седан Mercedes-Benz S 680 Guard 4Matic.
Кроме того, немецкий концерн анонсировал премьеру электромобиля Mercedes-Benz EQE, который в модельной линейке марки будет располагаться ниже, чем модель EQS. Обе модели построены на одной и той же «базе» MEA (Modular Electric Architecture).
Первый серийный электрокар представит подразделение AMG. Еще одна новинка от этого подразделения – это гибридная версия Mercedes-AMG GT.
Еще накануне выставки в Мюнхене будут показаны электрокар Smart, созданный совместно с Geely, а также концептуальная модель Mercedes-Maybach EQS SUV и кросс-универсал Mercedes-Benz С-класса All Terrain.
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