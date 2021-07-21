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Как в мире наказывают чиновников-коррупционеров (инфографика)

Как в мире наказывают чиновников-коррупционеров (инфографика)

Украина по итогам прошлого года заняла 117 место из 180 в мировом рейтинге коррупции. Осенью 2020-го президент Владимир Зеленский даже спрашивал украинцев, стоит ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особенно крупных размерах.

Такое суровое наказание действует в немногих странах, обычно в тех, где есть смертная казнь.

В Китае за коррупцию в особо крупных размерах ждет смертная казнь, а в Иране могут отрубить руки.

В США коррупционерам грозит тюремное заключение до 15 лет или штраф, размер которого в три раза превышает размер взятки.

Штраф и лишение свободы ждет чиновников-коррупционеов в Казахстане, Франции и Дании. В Португалии чиновникам-коррупционерам грозит до 8 лет тюрьмы, в Польше – от 10 до 12 лет лишения свободы, в Канаде – до 14 лет тюрьмы.

В Италии чиновников за коррупционные преступления могут посадить на 4-12 лет, конфисковать имущество и запретить занимать должности в системе госслужбы. Аналогичное наказание, только с другими тюремными сроками, в Германии, Финляндии, России.

В Великобритании за коррупционные преступления наказывают лишением свободы на срок до 7 лет, а также лишением права занимать публичные должности на 7 лет.

В Китае за коррупцию можно попасть в тюрьму на 10-12 лет или пожизненно, а за коррупцию в особо крупных размерах – если сумма кражи или взятки превышает 3 млн юаней – смертная казнь.

В Таиланде среди наказаний также тюремное заключение на 5-20 лет, за преступления в особо крупных размерах – смертная казнь. Во Вьетнаме смертную казнь применяют, если сумма хищений превышает 500 млн донгов, а сумма взятки свыше 300 млн.

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В ОАЭ и Саудовской Аравии чиновников-коррупционеров сажают в тюрьму пожизненно, в отдельных случаях могут и руки отрубить. В Иране за коррупцию или смертная казнь, или отрубание рук.

Справка Finance.ua:

  • с 2017 по 2019 год Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) провело 2123 полные проверки деклараций чиновников, и в 99% случаев или в 2106 чиновников выявили нарушения.
  • в 2019-м НАПК выявило 1469 недостоверных деклараций — это самая большая цифра за последние четыре года.
По материалам Слово и Дело
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