Особенности присвоения кадастрового номера земельного участка

Присвоение кадастрового номера земельного участка — обязательная составляющая процесса приватизации, оформления прав собственности, урегулирования договорных отношений. Оно проводится путем государственной регистрации земельного участка в Государственном земельном кадастре.

Об этом пишет Министерство юстиции Украины на странице в Facebook.

«Кадастровый номер земельного участка важен не только потому, что без него вы не сможете продать объект, находящийся на этом участке. Законодательством Украины установлено, что если до 1 января 2025 года владелец неистребованной земельной доли (пая) или его наследник не оформил право собственности на земельный участок, он считается отказавшимся от получения земельного участка», — отмечают в Минюсте.

Поэтому получение кадастрового номера земельного участка, который уже принадлежит лицу на основании государственного акта о праве собственности на землю, но в котором отсутствует кадастровый номер — является необходимым условием для регистрации самого права собственности на земельный участок.

Кадастровый номер присваивается земельному участку независимо от формы собственности.

Для присвоения кадастрового номера необходимо обратиться в Госгеокадастр и передать на рассмотрение пакет документов:

заявление (в бумажной или электронной форме) о государственной регистрации земельного участка установленной формы;

оригинал документации по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка;

документация по землеустройству, которая является основанием для формирования земельного участка в форме электронного документа.

В министерстве обращают внимание, если сведения о земельных участках, право собственности на которые возникло до 2004 года, не внесены в Государственный реестр земель, их государственная регистрация производится на основании технической документации по землеустройству относительно установления (восстановления) границ земельного участка в натуре (на местности) по заявлению их владельцев.

Государственный кадастровый регистратор в течение 14 дней со дня регистрации заявления осуществляет государственную регистрацию земельного участка или предоставляет заявителю мотивированный отказ.

В подтверждение государственной регистрации земельного участка заявителю бесплатно выдается выписка из Государственного земельного кадастра о земельном участке.

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